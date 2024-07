Do Dublinu jedeme pro výhru. Liga mistrů? Bylo by to krásné, uvedl před odletem Wiesner

Fotbalisté Sparty jedou do Dublinu k úternímu úvodnímu zápasu 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Shamrocku Rovers s pozitivní náladou a s cílem předvést dobrý výkon a zvítězit. V rozhovoru s novináři to před odletem řekl záložník Tomáš Wiesner (27). Mrzí ho, že s týmem neodcestoval kapitán Filip Panák (28).

Úřadující čeští mistři začnou pohárovou kvalifikaci jako první z pěti tuzemských týmů. "Jedeme tam s pozitivní náladou. Jedeme tam jednoznačně předvést dobrý výkon a pro výhru," prohlásil Wiesner.

Pražané se na souboj s irským celkem naladili páteční výhrou 2:1 nad Pardubicemi v úvodním ligovém kole. "Start sezony není nikdy úplně jednoduchý a jsme za to určitě rádi, že jsme vyhráli. Mohli jsme se dobře naladit a v klidu připravit na zítřejší zápas," uvedl sedmadvacetiletý Wiesner.

Sparta si hlavní fázi Ligy mistrů zahrála naposledy v sezoně 2005/06. Na cestě mezi 36 nejlepších celků musí zvládnout tři předkola, ve třetím by se případně utkala s rumunským FCSB, nebo Maccabi Tel Aviv.

"Po 19 letech by to bylo hezké a věřím, že to zvládneme. Chuť je veliká. Vyhráli jsme titul, double, ale cesta do Ligy mistrů… Bylo by to krásné. Máme tři primární cíle, titul, pohár a postup do Ligy mistrů," konstatoval Wiesner.

S týmem do irské metropole neodcestovali ekvádorský reprezentant Ángelo Preciado ani stoper Panák. "Tohle je na rozhodnutí trenéra. Máme dlouhodobý plán, co se týče kádru, kdo odcestuje a kdo ne. Pany je rozdílovější hráč než zbylí hráči v lize. Myslím si ale, že máme dost kvalitní kádr a stopery na rozehrávku, o tohle strach nemám," podotkl Wiesner.

Panák před sezonou převzal kapitánskou pásku namísto Ladislava Krejčího, který přestoupil do Girony. "Pany je velmi kvalitní fotbalista, skvělý člověk. Porovnávat s Krejdou to nejde, jsou úplně rozdílní a každý má roli trochu jinou. Pany mě baví, jak je to klidný člověk, vidí fotbal úplně jinak než většina hráčů. Je to za mě nadstandardní hráč," mínil někdejší mládežnický reprezentant.

Úterní zápas nabídne souboj úřadujících mistrů svých zemí. Shamrock je ale po 23 zápasech irské ligy, která se hraje systémem jaro-podzim, až čtvrtý se ztrátou 13 bodů na první místo.

"Nějaké informace o nich nám už podali naši videoanalytici a trenéři. Hlavně tam půjde to, že se soustředíme na sebe, ne na soupeře, na to, jakou my chceme předvést hru. Je to o tom nepouštět je moc do protiútoků, držet balon a abychom to měli pod kontrolou všichni. Bude to na týmu jako na celku," řekl někdejší hráč Mladé Boleslavi.