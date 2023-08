Sparta – Kodaň. Přestřelku ovládla Kodaň, Krejčí neuspěl v penaltovém rozstřelu

Fotbalisté Sparty podlehli v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů FC Kodaň na penalty 2:4, v součtu s úvodní bezbrankovou remízou ze soutěže vypadli a zahrají si závěrečné předkolo Evropské ligy. V normální hrací době skončil zápas 1:1 a po prodloužení 3:3. Pražané se o postup do skupiny Evropské ligy utkají s horším z dvojice AEK Atény – Dinamo Záhřeb, jistou mají minimálně účast v Evropské konferenční lize.

Hned v 15. vteřině utkání přepustil Diogo Goncalves míč Jordanu Larssonovi, který se šikovně uvolnil na hranici vápna a i za pomocí nešťastné teče Filipa Panáka otevřel skóre. Domácí mohli poměrně brzy odpovědět, avšak razantní hlavičku Krejčího zlikvidoval tygřím skokem Grabara. Polský brankář se zaskvěl i ve 21. minutě, když vytěsnil nebezpečný pokus Lukáše Haraslína.

Šikovný křídelník Sparty ale hýřil aktivitou i nadále. Ještě v první půli se prezentoval individuální akcí, během níž nejprve u autové čáry vyškolil nejistého stopera Denise Vavra, svůj následný průnik ale zakončil střelou doprostřed brány, kde byl připravený Grabara.

Po změně stran začali Pražané ještě více stupňovat svůj tlak, za což byli brzy odměněni gólem Krejčího. Ten byl ale po zásahu videorozhodčího odvolán, neboť sparťanský kapitán si v zárodku akce pomohl přitažením za dres. Inkriminovaný moment poněkud otupil drtivý nápor Letenských.

Statistiky utkání. Livesport

Ti si další šanci vytvořili až v 76. minutě, kdy se po ostrém souboji uvolnil střídající Victor Olatunji. Nigerijský útočník se ale ve vápně zamotal do vlastních kliček, a míč tak opět skončil pouze v rukavicích Grabary. Vyrovnání tedy přišlo až na začátku závěrečné desetiminutovky a postaral se o něj Birmančevič. Srbský křídelník předvedl dravý průnik, když se od levé postranní čáry jako tank vřítil do šestnáctky Kodaně a i s pomocí štěstí procedil míč do sítě.

Sparťanské publikum si tak muselo na vytoužený druhý gól počkat až do prodloužení. Z lavičky příchozí Qazim Laci se ve 105. minutě chopil rozehrávky přímého kopu, který zakroutil naprosto dokonale do horního rohu Grabarovy branky. O tři minuty později bylo však znovu srovnáno. Dlouhé vhazování totiž ve vápně propadlo až k Viktoru Claessonovi, jenž byl ze všech hráčů nejdůraznější a z bezprostřední blízkosti poslal v pádu míč do sítě.

Ani tehdy ale nebyl gólovému festivalu konec, jelikož Olatunji napravil selhání z druhé půle přesnou dorážkou hlavičky Martina Minčeva. Strhující prodloužení ale našlo hrdinu i na straně Kodaně, neboť Claesson prokázal svůj důraz i podruhé, tentokrát se o vyrovnání zapříčinil hlavou. Drama tak musely rozhodnout až pokutové kopy, které zvládli lépe hráči dánského šampiona.

Hodnocení hráčů. Livesport

Zaplněná Letná se tak po závěrečném hvizdu zahalila smutkem. Kodaň se v rozhodujícím dvojboji o základní skupinu Ligy mistrů střetne s Rakówem, Sparta po přesunu do Evropské ligy vyzve horšího z dvojice Dinamo Záhřeb – AEK Atény.