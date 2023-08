Sparta – Kodaň. Nesmíme se bát a být tolik vzadu, burcuje Krejčí před důležitou bitvou

Kapitána fotbalistů Sparty Ladislava Krejčího (24) potěšilo, že kombinovaná sestava Pražanů v sobotním ligovém utkání v Jablonci při výhře 5:1 předvedla svou kvalitu a ukázala sílu mužstva. V rozhovoru s novináři řekl, že si před úterní odvetou 3. předkola Ligy mistrů proti FC Kodaň nepřipouští tlak. Prozradil také, že se Sparta po úvodní bezbrankové remíze v dánské metropoli připravuje i na penalty.

Dánský trenér Brian Priske udělal v Jablonci osm změn v sestavě, Krejčí zůstal celý zápas na lavičce. "Jednak to pomohlo těm, kteří nemuseli hrát tolik zápasů v tolika dnech, takže si mohli odpočinout, a také to pomohlo těm, co nastoupili v Jablonci. Potvrdili neskutečnou kvalitu, kterou mají, a ukázali sílu našeho týmu," uvedl Krejčí.

Tlak nevnímá. "Pod tlakem jsem od té doby, co jsem ve Spartě, takže je to jen o tom, jaký tlak si připustíte. O tomhle úplně nepřemýšlím, protože by to byla akorát větší zátěž do výkonnosti," podotkl český reprezentant.

Statistiky prvního zápasu. Livesport

V české lize proměnil devět pokutových kopů za sebou. "Neřekl bych, že jsem expert. Samozřejmě jsem rád za tu statistiku, ale je to potom na každém jednotlivci, jak tu situaci zvládne. Samozřejmě se připravujeme i na penalty," řekl Krejčí.

Jasno má v tom, co úřadující čeští mistři musejí oproti duelu v Kodani zlepšit. "Musíme mít větší odvahu v ofenzivní části, nebát se a nebýt tolik vzadu, víc si věřit dopředu. Doufám, že nás diváci poženou tak, že vývoj pro nás bude pozitivní," podotkl odchovanec brněnské Zbrojovky.

Přehled zápasu Sparta – Kodaň (úterý, 19:00)