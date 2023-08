Sparta – Kodaň. Vědí, že jim můžeme ublížit, říká trenér Priske

Dánský trenér fotbalistů Sparty Brian Priske (46) doufá, že si jeho svěřenci v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti FC Kodaň vypracují více šancí a budou nebezpečnější ze standardních situací než minulý týden při úvodní bezbrankové remíze. V rozhovoru s novináři řekl, že o postupujícím rozhodnou detaily. Od Kodaně čeká stejný výkon jako v prvním duelu.

"Oba týmy vědí, co je v sázce, navíc se vzájemně hodně respektujeme, zejména v ofenzivě. Vědí, že jim můžeme ublížit. Doufám, že v útoku přidáme pět procent a vytvoříme si víc šancí než v Kodani. Také doufám, že budeme nebezpečnější ze standardek. V Kodani jsme jich pár měli, ale mohli jsme si při nich počínat lépe. Snad nám víkendové branky ze standardek (proti Jablonci) pomůžou," uvedl Priske.

Od Kodaně nečeká překvapení. "Podle mě budou hrát stejně jako doma. Mají dobrý, zkušený tým, byť v něm jsou mladíci, kteří ale mají zkušenosti z Ligy mistrů. Přistoupí k tomu stejně jako před týdnem. Rozhodnou detaily," prohlásil býval trenér Midtjyllandu nebo Antverp, který v Kodani dělal v letech 2016 až 2017 asistenta.

Statistiky prvního zápasu. Livesport

Možností pokutových kopů, které by případně rozhodly o postupujícím, se nezabývá. "Myslím si, že už jsme předvedli, že penalty jsou jednou z našich oblíbených věcí. Obecně je netrénujeme, ale hodně je kopeme, když se rozdělíme na menší týmy. Na penalty jsou připraveni všichni, je to hlavně o psychické stránce a o tom být připravený na všechno," podotkl Priske.

Obhájce titulu v sobotu v lize zvítězil v Jablonci 5:1, přestože v jeho sestavě oproti duelu v Kodani nastalo osm změn. "Může nám to dodat sebevědomí do naší hry. Je to samozřejmě jiná úroveň, ale zároveň nám to dodává víru v hráče, kteří nastoupili, protože nedostávají tolik šancí," mínil bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného předkola Ligy mistrů, kde se utká s lepším z dvojice Raków Čenstochová - Aris Limassol. Poražený bude bojovat o skupinu Evropské ligy buď s AEK Atény, nebo s Dinamem Záhřeb. Všechny zmíněné týmy včetně Sparty s Kodaní mají jistotu účasti minimálně ve skupině Evropské konferenční ligy.

Přehled zápasu Sparta – Kodaň (úterý, 19:00)