Dusno v Kodani, dánská policie před zápasem zatkla 39 fanoušků pražské Sparty

Před zápasem 3. předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Kodaní a Spartou zadržela dánská policie 39 fanoušků pražského týmu kvůli potyčce s domácími příznivci. Informovaly o tom s odkazem na policejní zdroje dánské listy Ekstra Bladet či B.T

Bitka obou táborů byla podle deníku Politiken zřejmě předem domluvená. Podle fotografií policisté v civilu použili proti několika výtržníkům i obušky. "Boj jsme překazili," řekl zástupce policejního inspektora Jesper Bangsgaard. "Byli jednoznačně připraveni se bít, protože obě strany měly chrániče zubů a kukly, které se daly stáhnout přes obličej," uvedl další policejní důstojník Michael Vibe Kragh.

Podle zákona mohou policisté zadržet výtržníky až na šest hodin, aby se předešlo dalším přestupkům. Zadrženi byli pouze čeští fanoušci. Někteří z nich mohou být obviněni z přestupků. "Záleží i na tom, jestli budou na videozáznamech důkazy," řekl Bangsgaard.

Po utkání, které skončilo bez branek, muselo zhruba 500 fanoušků Sparty vyčkat nějaký čas na tribuně. "Rozhodli jsme se nechat české příznivce na stadionu, abychom se vyhnuli dalším střetům," uvedl Vibe Kragh.

Statistiky utkání. Livesport

Dva čeští fanoušci se dostali do potíží, protože neměli vstupenky do sektoru hostů. Podle Vibeho Kragha si koupili lístky na jinou část tribuny, kde se dostali do konfliktu s domácími diváky a jeden z Čechů dal facku mladému fanouškovi. "Proto byl zatčen a obviněn z násilí," řekl Vibe Kragh.

Sparta informace o konfliktech svých fanoušků v Kodani zjišťuje. "V tuto chvíli shromažďujeme detailní informace k incidentům, které bohužel doprovázely utkání v Kodani, byť to nebylo přímo na tribunách. Je potřeba říct, že utkání přímo na stadionu Parken doprovázela velmi dobrá atmosféra vytvořená oběma fanouškovskými tábory," řekl v nahrávce pro Radiožurnál a ČTK mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík.

Podle zpráv na sociálních sítích napadlo přes 30 sparťanů výrazně menší skupinu domácích příznivců. "Před sektorem 12 na nás zaútočilo 30 až 40 sparťanů, nás bylo sedm. Policie to ukončila. Sparťanům velký respekt," napsal ironicky účet ultras na sociální síti X, dříve twitteru. Domácí příznivci pak zřejmě na oplátku rozbili okno jednoho z autobusů, kterým sparťané přijeli.

"Měli jsme na místě bezpečnostního manažera, naše stevardy, supporter liaison officera (kontaktní osobu pro fanoušky), kteří vycházejí z vlastních poznatků a toho, co sami na místě viděli. K nějakým hlubším závěrům je možné dojít až ve chvíli, kdy nám budou uvolněny další informace od dánské strany. Uvidíme, jak bude postupovat dánská policie. Jednou z nejdůležitějších věcí pro nás je, že většina fanoušků už v pořádku dorazila domů. Přejeme šťastnou cestu i těm ostatním, kteří bohužel museli cestovat ve zničených autobusech," prohlásil Kasík.

Odveta na Letné se bude hrát v úterý 15. srpna.