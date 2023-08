Haraslín litoval zmařené šance: Věřím ale, že když jsem gól nedal dnes, dám ho na Letné

Křídelník Sparty Lukáš Haraslín (27) litoval své neproměněné šance v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň. Po zápase řekl, že podobné příležitosti musí využívat. Věří ale, že gólu se dočká příští úterý v domácí odvetě. Bezbrankovou remízu považuje za dobrý výsledek.

Největší šance Pražanů na stadionu Parken se zrodila v 11. minutě po rychlém brejku, kdy Veljko Birmančevič vybídl Haraslína do samostatného úniku, ten se však ani nedostal k zakončení.

"Birmo mi dal výborný míč, posunul ho za obranu. První myšlenka byla, že budu střílet z první, protože jsem viděl, že jejich brankář vyběhl. Jak jsem zdvihl hlavu, začal couvat, takže se mi možná trochu střetly myšlenky a chtěl jsem to zakončit okolo něho, že ho obejdu. Věřil jsem si, ale bohužel jsem ztratil rychlost a obrana mě doběhla," řekl Haraslín.

Dobře si uvědomoval, jak velkou příležitost zahodil. "Takové šance musím proměňovat. Věřím ale, že když jsem gól nedal dnes, dám ho za týden u nás na Letné," uvedl slovenský reprezentant.

Kodaň vstoupila do sezony pěti soutěžními výhrami, při nichž nastřílela 17 branek. Sparta jako první tým v ročníku obhájce dánského titulu vynulovala, k čemuž jí dvakrát pomohlo i břevno. "Věděli jsme, že je Kodaň silná na míči, dokazovala to celý zápas, ale nedostali jsme gól, což je velké plus. Hráli jsme na těžkém terénu před skvělým publikem, i naši diváci byli skvělí. Věřím, že tento zápas nás posune a odvetu doma zvládneme," prohlásil Haraslín.

Domácí si v závěru vytvořili velký tlak. "To tak bývá. Kodaň hrála doma a chtěla vyhrát. Když budeme hrát doma, budeme chtít to samé. Je to vabank. Jsem rád, stejně jako ostatní kluci a celý trenérský štáb, že jsme nedostali gól. Do odvety jdeme s dobrým výsledkem," podotkl bývalý hráč Lechie Gdaňsk či Sassuola.

