FCSB je tým mladíků a hráčů, od kterých se čekalo víc. Becali nechodí na fotbal, říká novinář

Léto 2016. Sparta měla po úspěšném tažení Evropskou ligou v předcházející sezoně a očekávalo se, že zabojuje o Ligu mistrů. Ve 3. předkole čelila klubu s názvem Steaua Bukurešť. Nevyšlo to. Po osmi letech se historie opakuje. Na Letnou dorazí ten samý rumunský celek, ovšem už s názvem FCSB. Co od něho čekat? Co se v klubu od posledního měření sil změnilo? Pro Livesport Zprávy popsal situaci novinář Emanuel Rosu.

Když se v bitvě o Ligu mistrů zjevil rumunský šampion na Letné naposledy, bylo to ještě pod starým názvem. Steaua Bukurešť, tak se jmenoval úterní soupeř Sparty dříve a tak si jej pamatuje drtivá většina fanoušků. Dnes vystupuje klub, za který v minulosti hrál Nicolae Stanciiu, a do Prahy prodal Florina Nitu, se zkratkou FCSB.

Majitel Gigi Becali totiž prohrál soudní spor o název a logo klubu s armádou, a tak se v červnu 2017 rozhodl, že se tradiční Steaua přejmenuje na FC Sport Bukurešť. Škarohlídi dodnes rýpají, že Becali vnímá název spíš jako FC Sport Becali… Steaua Bukurešť z fotbalové mapy však nezmizela, působí ve druhé nejvyšší soutěži.

Není to však jediná změna, kterou klub z rumunské metropole prošel. Když má novinář Emanuel Rosu odpovědět na dotaz, co se v FCSB od roku 2018, kdy se v Česku představilo naposledy (v Plzni), změnilo, vážně míněný dotaz jej pobaví. "V FCSB se něco mění každých pár měsíců. Kdybych měl říct, co se změnilo za těch šest let, tak asi všechno," neváhá. "Tedy až na majitele Becaliho. Jeho vášeň k fotbalu a touha řídit vše, co se v klubu děje, nikdy nezmizí."

Sparta a FCSB se utkaly v kvalifikaci LM před osmi lety. Livesport

Právě kontroverzní podnikatel je pro české fanoušky asi nejvýraznějším pojítkem s rumunským klubem v posledních letech. Známá je příhoda o tom, jak takřka ukončil angažmá Zdeňku Ondráškovi. "Viděl jsem hrát Ondráška 45 minut. Není to hráč pro náš tým, vůbec nedosahuje naší úrovně," vypálil před třemi lety bez sentimentu v televizi.

Prudké a impulzivní jednání mu zůstalo. Už se však tolik neukazuje na fotbalových stadionech. "Za posledních pět let navštívil maximálně jeden zápas. Zato v televizi je ho plno. Rád mluví o týmu a dává najevo, jak všechno řídí. FCSB je jeho hračka a to se minimálně v dalších několika letech nezmění," říká Rosu.

Na startu nové sezony však rumunský celek nevykazuje zrovna oslnivou formu. V lize je po třech kolech čtrnáctý se dvěma body a na první Otelul, který má jeden zápas k dobru, nabral ztrátu osmi bodů. "To už je tradiční začátek sezony," usmívá se rumunský novinář. "Nic zvláštního se neděje. Kromě minulé sezony takto začínali několik let v řadě. FCSB chce hrát Ligu mistrů a vše tomu podřizuje."

Zároveň však Rosu dodává, že současný tým není na takové úrovni, jako ten, který se v roce 2018 prezentoval proti Plzni. Co tedy od současného výběru v úterý lze očekávat? Rosu bez váhání pasuje Spartu do role favorita. A to nejen kvůli tomu, že odhadovaná hodnota kádru Letenských je oproti soupeři jednou taková.

"FCSB má kádr složený z mixu nadějných mladíků a hráčů, od kterých se čekalo mnohem víc," tvrdí. Jedním z nich může být například Alexandru Baluta, který v minulosti oblékal dres Slavie či Liberce a do Česka přicházel jako velká posila za nemalé peníze.

Zatímco Sparta měla ve druhém předkole na rozjezd irský Shamrock Rovers, FCSB si muselo cestu proklestit přes zrádné Maccabi Tel Aviv. A nebylo to zrovna působivé představení. První zápas skončil smírně 1:1 a vítězný gól v odvetě padl v 90. minutě. "Oba zápasy byly z jejich strany špatné," nešetří rumunský novinář kritikou. "Maccabi ale nevypadalo jako tým, který by měl hrát Ligu mistrů. Vím, že jim chybělo několik hráčů, ale FCSB bylo o chlup lepší."

Ani Pražané však za sebou nemají utkání, ze kterých by šel respekt. Jejich výkony v této sezoně působí spíš jako pragmatická cesta k povinným třem bodům. Ofenzivní trojzubec Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Veljko Birmančevič se na hřišti potkal jen dvakrát. Kuchta čeká na gól. A otazníky visí kolem absentujícího kapitána Filipa Panáka.

Podle Rosuových slov bude zajímavé sledovat, jak si oba týmy poradí s fotbalem toho druhého. "FCSB má velké problémy se stopery a zároveň se jim nedaří, když hrají proti zataženému soupeři, což by v případě Sparty mělo být naopak. Očekává se, že Pražané na ně vletí, takže se budou otevírat prostory pro brejky, na které má klub z Bukurešti zajímavé hráče."

Na koho si dát pozor? "Nejnebezpečnějším hráčem je rozhodně Darius Olaru, který je velmi pracovitý, ale zároveň i kvalitní směrem do ofenzivy. Hodně se mi líbí i křídlo Marius Stefanescu, který je ohromně rychlý a má čich na góly. V dobré formě pak nyní je David Miculescu," představuje Rosu hlavní hrozby.

Zajímavostí je, že FCSB nemá vlastní stadion. Ještě před lety hrál svá utkání na rumunském Národním stadionu pro 55 tisíc diváků. S Maccabi však nastoupil na stadionu Steaua, který pojme 31 tisíc fanoušků. Ten však patří do státního majetku.

"Ani jeden ze stadionů není jejich. Jsou v nájmu. Normálně hrají na Národním stadionu, ale ten byl nedostupný, protože se tam konaly různé akce, proto FCSB nastoupilo na stadionu Steaua. Pro fanoušky to ale není problém. Stále umí vytvořit pekelnou atmosféru. Obzvlášť, pokud si tým přiveze z Prahy dobrý výsledek," ujišťuje Rosu.