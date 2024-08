Laci se těší na kouče FCSB a doufá v podporu fanoušků: Snad nás poženou ještě víc než obvykle

Záložník pražské Sparty Qazim Laci (28) se těší, že v úterním úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů se znovu potká s trenérem FCSB Eliasem Charalambusem, s nímž se zná z Kypru. Souboj s úřadujícím rumunským šampionem považuje Laci za jeden z nejdůležitějších v sezoně. Albánský fotbalista to řekl na tiskové konferenci.

"Viděli jsme na videu, jakým způsobem hrají. Je to největší rumunský klub, cítíme k nim respekt. Jejich trenéra znám osobně z Kypru. Přeju mu vše nejlepší a gratuluju mu k titulu s FCSB. Bude hezké se s ním zase po letech potkat, nemáme na sebe kontakt," prohlásil Laci, který působil v kyperských týmech APOELu a Levadiakosu.

FCSB, dřívější slavná Steaua Bukurešť, zvládl v Lize mistrů už dvě předkola. Nejprve proti sanmarinskému Virtusu a následně s Maccabi Tel Aviv. Sparta ve 2. předkole vyřadila irský Shamrock Rovers. Nyní po osmi letech narazí ve stejné fázi kvalifikace na FCSB, s nímž tehdy po domácí remíze 1:1 a venkovní prohře 0:2 vypadla.

Sparta a FCSB se utkaly v kvalifikaci LM před osmi lety. Livesport

"Je to jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Využijeme zkušenosti z minulé sezony. Před rokem jsme Kodaň (ve 3. předkole) neporazili, uděláme ale všechno pro to, aby se to tentokrát povedlo," uvedl Laci.

Letní posila Sparty Emil Krasniqi dorazil z Rapidu Bukurešť, předtím působil i v jiném rumunském týmu CFR Kluž. "Je to pro nás výhoda, že zná soupeře. S něčím nám pomůže. Moc se na ně ale nezaměřujeme, soustředíme se hlavně na to, jak chceme hrát my," podotkl albánský reprezentant, který se představil i na nedávném mistrovství Evropy.

Odveta je na programu příští úterý. "Vždycky je lepší hrát odvetu doma, ale jsme profesionálové. Musíme zítra vyhrát, abychom jeli do Rumunska s náskokem. Uděláme všechno pro to, abychom zvítězili," uvedl bývalý hráč Ajaccia.

Vítěz vyzve v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů buď Malmö, nebo PAOK Soluň. Poražený se o postup do hlavní fáze Evropské ligy utká s LASKem. "Není prostor myslet na to, co by nás čekalo v dalším předkole. Ani ti dva potenciální soupeři nevědí, co se v jejich zápasech stane. Nejdůležitější je zítřek, je to pro nás úžasná výzva. V hlavách máme to, že i když minulá sezona byla skvělá, něco nám v ní chybělo. Tohle je extra motivace, zítra se to na hřišti budeme snažit ukázat. Doufám, že nás fanoušci poženou ještě o trochu víc než obvykle," věřil Laci.