Feyenoord v Lize mistrů propadl, ustojí Priske další debakl? Hodně nepříjemné, řekl Jarolím

Zmar, potupa. Trápení Feyenoordu Rotterdam pod vedením dánského trenéra Briana Priskeho (47) pokračuje. V úvodním vystoupení v hlavní fázi Ligy mistrů dostal nizozemský klub na vlastním stadionu nařezáno od německého šampiona z Leverkusenu. Bayer vedl v poločase už 4:0 a nebylo, co řešit. Další branka už nepadla. Český útočník Patrik Schick (28) přišel na hřiště v 62. minutě, ale neprosadil se, i tak však mohl po závěrečném hvizdu slavit.

Dánský kouč Priske odešel po minulé sezoně ze Sparty za lepším. Angažmá ve Feyenoordu ale zatím rozhodně neběží podle představ a fanoušci už dokonce volají po hlavě dánského kouče. Rotterdamský tým sice získal nizozemský Superpohár, ale to je zatím jediná radost. Jestli Priske věřil, že se v Lize mistrů zlomí všechno k lepšímu, přišel pravý opak.

Feyenoordu nelze upřít snahu, jenže výsledková bída nebere konce. "Feyenoord se snažil hrát, jenže pak přišla vždycky jedna šance Bayeru a Leverkusen byl nekompromisní. Měl rychlý přechod do útoku a trestal," konstatoval ve studiu Nova Sport 3 David Jarolím, bývalý hráč Hamburku a nyní trenér bez angažmá.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Hoste z Německa měli i kliku, když nizozemský celek zahazoval své šance. A na druhé straně končily v síti Feyenoordu střely, které třeba nepatřily mezi nejpovedenější. Vrcholem zmaru byla čtvrtá trefa hostů ve 44. minutě, kdy obránce Tapsoba zakončoval hlavou z úhlu a nešťastný gólman si srazil míč do sítě. "Taková branka by se v Lize mistrů dostávat neměla," konstatoval brankář Tomáš Vaclík, bývalý český reprezentant.

Na druhou stranu ocenil, jak německý tým nakládal v první půli s rychlými kontry. "Před třetím gólem to byla akce přes celé hřiště na dvě přihrávky. Bayer je fakt nekompromisní," ocenil gólman.

Bývalý útočník Sparty a nyní trenér Motorletu Roman Bednář tvrdil, že si hráči rotterdamského celku oddechli, když půle skončila. "Byli rádi za hvizd. Když se to to, tak se to," konstatoval útočník, který zjevně nechtěl použít ve vysílání sprosté slovo, a tak si známé pořekadlo jemně upravil. "Tohle pro Feyenoord smrdí průšvihem," dodal Vaclík.

Ve druhé půli i přes šance na obou stranách branka nepadla. Krásnou ránu Dávida Hancka na branku Leverkusenu zastavil jeho spoluhráč, na druhé straně pak slovenský obránce pohotovým zákrokem na brankové čáře odvrátil ještě větší potupu pro Feyenoord. Po závěrečném hvizdu se ve studiu opět otevřela debata o budoucnosti Briana Priskeho na lavičce poražených.

Podle dostupných televizních záběrů si Priske tentokrát odpustil pověstné kolečko, kdy po utkání v kruhu promlouval k hráčům. Naposledy to za něj od naštvaných fanoušků schytal. Po závěrečném hvizdu chodil kouč sklesle po hřišti. I když je to Dán, dalo by se říct, že po trávníku kráčel jako "bludný Holanďan."

Skleslý tábor domácích ostře kontrastoval s radostí německého týmu, který oslavoval se svým kotlem. Naopak řada fandů Feyenoordu ani nečekala na závěrečný hvizd a v kvapíkovém tempu šturmovala k domovu. "Feyenoord se snažil hrát, ale výsledek je tedy hodně nepříjemný," krčil rameny Jarolím po potupné prohře nizozemského celku 0:4.

Český reprezentant Patrik Schick odehrál necelých třicet minut utkání, vážnější šanci neměl.

