Startuje nová Liga mistrů. Úterní program nabídne šest zápasů, do akce jde i obhájce trofeje

Šesti zápasy začne v úterý ligová fáze fotbalové Ligy mistrů, která se od této sezony bude hrát v novém formátu. Hned úvodní hrací den vstoupí do soutěže obhájce trofeje Real Madrid domácím utkáním se Stuttgartem. Po 19 letech se probojovala mezi elitu i pražská Sparta, čeští šampioni přivítají ve středu Salcburk.

Tradičních osm čtyřčlenných skupin nahradila ligová fáze. V ní všech 36 týmů tvoří jednu tabulku. Každé mužstvo odehraje čtyři zápasy doma i venku, dohromady proti osmi různým soupeřům. Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká první kolo play off.

Podle bookmakerů jsou největšími favority Manchester City a Real Madrid. Španělští šampioni v posledním finále zdolali 2:0 Dortmund a 15. triumfem si upevnili pozici nejúspěšnějšího týmu Ligy mistrů a jejího předchůdce Poháru mistrů evropských zemí. Svěřenci Carla Ancelottiho v úvodu sezony ztratili v lize body za dvě remízy a v sobotu zdolali San Sebastian až díky dvěma penaltám.

"Nezasloužili jsme si vyhrát, domácí byli lepší. Musíme k sobě být kritičtí, zatím to od nás není ideální. Na druhou stranu máme i dost zraněných hráčů. Ukázali jsme odhodlání, v dalším zápase proti Stuttgartu se musíme zlepšit i herně," uvedl Ancelotti, který ocenil zlepšený výkon autora gólu Kyliana Mbappého, hvězdné posily z Paris St. Germain.

Stuttgart se vrací do Ligy mistrů po 14 letech, během kterých klub zažil dva sestupy. V minulé sezoně obsadil v bundeslize druhé místo za Leverkusenem. "Real Madrid venku jsme si přáli ze všeho nejvíc. Pro nás i pro fanoušky to bude svátek," pochvaloval si trenér Sebastian Hoeness. "Nemůžeme tam jet s nějakými obavami. Pokud se bojíte soupeře jen proto, že je to Real Madrid, tak určitě prohrajete," přidal útočník Deniz Undav.

Šlágrem úterního programu úvodního kola, které je netradičně rozprostřeno do tří dnů, bude zápas AC Milán - Liverpool. Rossoneri pod novým koučem Paulem Fonsecou na úvod ligové sezony třikrát nezvítězili. Premiérový triumf si připsali až v sobotu doma proti Benátkám (4:0).

"Poztráceli jsme body a teď to musíme dohnat. Vysoká výhra nám dodá sebevědomí, což je před následujícími dvěma velkými zápasy klíčové," připomněl Fonseca i ligové derby s Interem. "Zápas s Liverpoolem bude náročný, potřebujeme zvládnout obě utkání. Dobře víme, jak důležitá jsou pro nás i pro fanoušky," dodal portugalský trenér.

Na nového kouče si zvykají také v Liverpoolu, kde Jürgena Kloppa po takřka devíti letech vystřídal Arne Slot. Reds jdou do reprízy památného finále z Istanbulu z roku 2005 po nečekané domácí ligové porážce 0:1 s Nottinghamem.

"Výsledek je frustrující, ale nemůžeme být spokojení ani s předvedenou hrou. Sotva jsme si vytvořili nějakou gólovou šanci. Proti AC nemůžeme dělat takové chyby, na míči se musíme výrazně zlepšit," uvedl Slot, jehož svěřenci úvodní tři kola Premier League vyhráli bez inkasované branky.

Na soupisce Liverpoolu je i náhradní brankář Vítězslav Jaroš. Milionářskou soutěž si mohou zahrát také gólman Matěj Kovář a útočník Patrik Schick z Leverkusenu. V Gironě čeká na šanci obránce Ladislav Krejčí a za Slovan Bratislava nastupuje pravý bek Jurij Medveděv.

Ligová fáze skončí 29. ledna. Vyřazovací část začne 11. února a finále je na programu 31. května v mnichovské Allianz Areně.