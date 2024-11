Podobná herní krize Spartu dlouho nepotkala. Letenští padli v šestém z posledních osmi zápasů a po domácím titulu se jim vzdálil také postup v Lize mistrů. Trenér českých šampionů Lars Friis (48) na tiskové konferenci po porážce s Brestem (1:2) zmínil, že jeho svěřencům schází sebevědomí. Zároveň však upozornil, že Sparta nečelila lehkému soupeři. "Dnes jsme nehráli proti Mickey Mouse týmu. Mají 10 bodů a jsou v první pětce Ligy mistrů," uvedl dánský kouč.

Udělali jste spoustu individuálních chyb. Jak jste to vnímal?

"Souhlasím. Udělali jsme až příliš chyb. V Lize mistrů je to pak těžké. Na konci se nám to sice podařilo trochu zvrátit, ale už to bylo složité. Nemluvím pouze o gólech, ale i o dalších situacích, které následovaly po našich chybách. Nemohu vinit kluky, že se nesnažili. Dnes na hřišti byla opět vidět DNA Sparty – bojovali jsme, ukázali hlad a dělali opravdu všechno, co mohli. Ale naše kvalita nebyla na Ligu mistrů dostatečná."

Byl to od Sparty vyloženě špatný výkon?

"Dnes jsme nehráli proti Mickey Mouse týmu, nebyla to hračka. Mají 10 bodů a jsou v první pětce Ligy mistrů. Jsou zkušení, dobří. Dělali jsme chyby. Nemluvím jen o gólech, ale i situacích, v nichž normálně chyby neděláme. Musíme zpátky k základům. Neměli bychom nic výrazně měnit. Měli bychom být opět hladoví po výhře, ukázat vůli. Možná jsme se cítili víc pod tlakem než normálně. Ale je to asi normální, když to člověku nejde. Musíme pracovat tvrději."

Velké problémy vám dělal urostlý útočník Ludovic Ajorque...

"Byl opravdu silný. Z naší strany nebylo bránění dokonalé, ale proti hráčovi jeho kvalit je to složité. Navíc když soupeř dobře ví, co má dělat..."

Neukázalo se, že je Sparta až příliš závislá na některých hráčích? Scházeli Haraslín či Birmančevič...

"Když jdeme do zápasu bez sedmi, osmi zraněných hráčů, je jasné, že nemůžeme zvolit ideální jedenáctku. Není to snadné, ale myslím si, že kluci odvedli dobrou práci. Snažili se nejvíc, jak mohli, aby Šula a Birmu nahradili. Nebylo by ale fér ukazovat na jednotlivce. Myslím, že to byl dnes obecně zápas plný chyb. Udělali jsme hloupé chyby... To, že nám chybí někteří hráči ale není omluva. Nestěžuji si. Podle mého názoru jsme ukázali, že se nám podaří ostatní nahradit. Na hřišti bylo 11 hráčů, kteří měli DNA Sparty. S tím jsem spokojený."

Trápíte se aktuálně v defenzivě. Je čas něco změnit?

"Nebudeme měnit hru. Jak už jsem párkrát řekl, musíme se vrátit k základům. Musíme se podívat, co nám v minulosti vyneslo dobré výsledky. Stále jsme dobrý tým s dobrými hráči, ale v tuhle chvíli nám chybí sebevědomí."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jak vnímáte svou pozici v tabulce?

"Ještě jsem jí neviděl, ale nemáme dost bodů, abychom zůstali v soutěži i po lednu. Potřebujeme získat další, čekají nás těžcí soupeři. Ale to víme, vždyť hrajeme nejlepší soutěž na světě. Uděláme ale všechno, co bude v našich silách. Nikdy se nevzdáváme."

V poslední době byl kritizován i brankář Peter Vindahl. Nedostávali ho spoluhráči dnes až příliš pod tlak?

"Musím se na zápas podívat znovu, ale myslím si, že jsme hráli příliš dozadu. A když pak udělá chybu obránce nebo brankář, tak to bolí. Možná to není větší chyba než některá uprostřed hřiště, ale je víc vidět. Nechci ale kritizovat jednotlivce."

Chcete něco dodat?

"Ano. Chtěl bych pochválit fanoušky na Letné, v jednu chvíli jsem měl husí kůži, když jsem se ohlédl okolo. Když vidím, jak fandili, i když to od hráčů kvalitou ani rozhodováním nebylo ono, tak jim můžu slíbit, že se nikdy nevzdáme. A chci, aby se nevzdali ani oni."