Po třicítce se dočkal prvního startu v Lize mistrů. Na utkání s Brestem 1:2 však Jakub Pešek (31) vzpomínat v dobrém nebude. "Těšil jsem se na to, ale všechno kalí výsledek a náš výkon. Děláme laciné chyby," hlesl sparťanský záložník, který v posledních měsících patřil do širšího kádru Letenských.

Uhráli jste čtyři body po polovině ligové fáze Ligy mistrů, jak to vidíte dál s případným postupem?

"Domácí zápasy jsme chtěli zvládnout všechny, je to pro nás komplikace. Věřím, že když se vrátíme do formy, tak s tím ještě můžeme něco provést."

Není po tomto výsledku na čase zaměřit se na ligu?

"Liga je pro nás primární cíl. Máme to tak nastavené od začátku. Liga mistrů byla za odměnu, ale bohužel se to takto vyvrbilo."

Čím si vysvětlujete tolik laciných chyb, které jste dělali?

"Nevím, těžko říct. Máme složité období. Musíme dál pracovat a věřím, že se to zlomí a zase začneme předvádět výkony, které jsme podávali předtím."

Kde hledáte příčiny?

"Leží na nás deka, nevěříme si, jak bychom měli. Doufám, že jsme silný tým a zase se to zlomí."

Současnou situaci můžete porovnávat s časy před dvěma ligovými tituly. Vidíte nějaké podobné rysy a třeba věc, od které se odrazit?

"Je to otázka času, abychom to zlomili. Jsme na správné cestě, ale nedaří se nám herně ani výsledkově."

Snažíte se i díky té zkušenosti z dřívějška působit na hráče, kteří to nezažili a se Spartou znají jen úspěchy?

"Bavili jsme se o tom všichni dohromady. Je to jen o nás, abychom co nejlépe pracovali v trénincích a přenesli si to i do zápasů."

Jak pro vás jako hráče širšího kádru bylo složité naskočit do sestavy a nahradit například Veljka Birmančeviče?

"Nemyslím si, že by to bylo složité. Osobně jsem se cítil dobře, ale je to Liga mistrů, náročný soupeř, hodně běhání bez balonu… S tím jsem však počítal. Spíš mě mrzí, že jsme dopustili tolik chyb a ztrát, po kterých nás Brest potrestal."

Neměl jste při prvním gólu hlídat střelce na vápně?

"Měl tam být na odrazu jiný hráč, ale dobíhal jiného hráče, takže to byla shoda náhod a pro nás nešťastná situace."