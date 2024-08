Holeš se před odvetou nevzdává naděje: Nesmíme tolik ztrácet balony a sypat to do vápna

Opora Slavie Tomáš Holeš (31) se ještě nevzdal naděje na postup do Ligy mistrů, přestože jeho tým bude ve středeční odvetě závěrečného 4. předkola dohánět manko po porážce 0:2 s Lille. Reprezentační obránce na tiskové konferenci uvedl, že doma k tomu bude nutná především odvaha v ofenzivě a zároveň pozorná obrana, aby už soupeř neskóroval.

Pražané jsou po prvním utkání ve Francii ve složité situaci. Účinný herní plán je potřeba, jak ale uvedl trenér Jindřich Trpišovský, víc než taktika bude tentokrát důležitější srdce a jít do odvety po hlavě. Jeden z kapitánů týmu s ním souhlasí. "Hlavně v útočné fázi nesmíme tolik ztrácet balony jako minule. Jejich protiútoky jsou smrtící. Musíme si přechod zjednodušit a sypat to do vápna. Dostávat se do šestnáctky soupeře ve více lidech, udělat jim tady prostě trochu peklo," řekl jednatřicetiletý Holeš.

Pokud jde o novodobou historii klubu, najdou se příklady, kdy Slavia dvougólové manko z venku v odvetě vymazala. Na podzim roku 2000 prohrála v Osijeku 0:2, ale doma zvítězila 5:1. O dva roky později ji Partizan v Bělehradě porazil 3:1, po výhře 5:1 po prodloužení šli Vršovičtí znovu dál. Konečně v roce 2016 v Tallinnu zvítězila Levadia 3:1, ale výhra 2:0 podle tehdejších regulí stačila k postupu Slavii.

Tentokrát proti ní ovšem bude ve vyprodaném Edenu stát čtvrtý tým minulé sezony francouzské ligy. "Zažil jsem tady, když jsme proti Rakówu doháněli porážku o gól. Podařilo se, postoupili jsme. Hlavně se mi ale vybaví loňská skupina Evropské ligy. Nejprve jsme v Římě zahráli špatně a prohráli 0:2. Doma jsme to proti AS dokázali otočit úplně jinak. Skvělý zápas, vyhráli jsme 2:0, tak bych si to představoval i zítra. Přál bych si dát gól v první půli, abychom z toho udělali ještě drama," poukázal rodák z Nového Města na Moravě.

Vzhledem k vyspělosti Lille si však slávisté těžko mohou dovolit hru úplně otevřít. "Dopředu má soupeř velkou kvalitu. Musíme vycházet z našich prvních třiceti minut v prvním zápase. To jsme hráli dobře, oni měli jen dvě šance po našich chybách. V tom je třeba pokračovat, protože kdybychom doma dostali gól, bylo by to hodně těžké. Ale nesmíme se toho bát, mít odvahu a hrát všechno dopředu," zakončil Holeš.

Slavia v TV: Kde sledovat zápas s Lille?

Utkání Slavia – Lille vysílá stanice Nova Sport 3.