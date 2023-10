Ještě není konec. AC Milán po vysoké prohře stále věří v postup ze skupiny LM

Fotbalisté AC Milán navzdory vysoké porážce 0:3 na stadionu PSG věří, že v Lize mistrů ještě neřekli poslední slovo. Svěřenci trenéra Stefana Pioliho (58) ve třech utkáních nabité skupiny F neskórovali a jsou poslední. Podle kouče byli "Rossoneri" v Paříži hodinu lepším mužstvem.

Milánský tým má v polovině skupinové fáze na kontě pouhé dva body. Dortmund, který ve středu nečekaně zvítězil v Newcastlu 1:0, je na čtyřech bodech stejně jako anglický celek. Pařížané s šesti body poskočili do čela tabulky.

"Je to těžké, ale určitě ještě není konec. Ve zbývajících zápasech ze sebe dostaneme to nejlepší. Každý, kdo nevěří, může zůstat doma. My věříme," řekl kapitán a obránce Davide Calabria v televizním rozhovoru.

"Ještě jsme nevypadli. Potřebujeme několik výher za sebou. Absolvovali jsme těžké zápasy na velkých stadionech, ale to není omluva. Musíme to otočit a začít vítězit," doplnil křídelník Christian Pulisic.

Favorizovaný PSG v Parku princů poslal do vedení po půlhodině hry Kylian Mbappé, v 53. minutě zvýšil Randal Kolo Muani a těsně před koncem přidal třetí domácí branku střídající I Kang-in.

"Myslím, že jsme 60 minut hráli lépe než PSG. Nemohu svým hráčům nic vytknout ohledně přístupu. Ale domácí prostě ukázali lepší technickou úroveň. Momentálně jsme trestáni za každou malou chybu," prohlásil Pioli.

AC Milán jako první italský tým v Champions League neskóroval v šestém utkání po sobě. V minulém ročníku vyšel naprázdno i v obou semifinále proti městskému rivalovi Interu. "Je to neuvěřitelné. Opět jsme si vytvořili šance a mohli minimálně vyrovnat," podotkl Pioli.

"Jediným pozitivem dne je výsledek v Newcastlu a musíme ho co nejlépe využít. Nevím, jestli pro postup budeme potřebovat vyhrát zbývající tři zápasy, ale musíme věřit a zlepšit se. Máme kvalitu, abychom v Lize mistrů uspěli," přidal osmapadesátiletý kouč.

Jeho protějšek Luis Enrique byl z výsledku nadšený. "Mám velkou radost. V prvních 20 nebo 25 minutách jsme chybovali, chybělo nám sebevědomí a měli spoustu pochybností. Kylianův gól nás ale uklidnil. Ve druhém poločase jsme podle mého názoru byli lepším týmem," uvedl španělský trenér.

"Po prvním gólu jsme zápas lépe kontrolovali. Jsme šťastní, že máme takového hráče jako Mbappé. Je nesmírně kvalitní a rychlý a před brankou se jen výjimečně mýlí. Pokud obrana soupeře udělá jedinou chybu, obvykle ji potrestá a skóruje," dodal domácí kapitán a stoper Marquinhos.

