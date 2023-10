Barcelona má v LM třetí vítězství. Dortmund vyloupil St James' Park, AC Milán padl v Paříži

Barcelona drží i po třetím zápase Ligy mistrů stoprocentní bilanci, doma si poradila se Šachtarem 2:1 a výrazně se přiblížila postupu do play off, totožně je na tom Manchester City po triumfu v Bernu. Feyenoord porazil Lazio 3:1, v dresu nizozemského šampiona zasáhl do hry v 89. minutě i Ondřej Lingr (25). Ve šlágru středečního programu zvítězilo PSG nad AC Milán 3:0, Rossoneri zůstávají po třech kolech na dvou bodech a jejich postupové ambice se komplikují. Dortmund veze cenné tři body ze St James' Park, kde přehrál Newcastle 1:0.

Ukrajinský celek se v úvodu zápasu snažil kombinačně vyrovnat věhlasnějšímu soupeři a prezentoval se konstruktivní rozehrávkou od vlastního brankáře. Tato strategie se mu malém vymstila už v osmé minutě, kdy z napadání Oriola Romeua mohl těžit Fermin López, ale jeho přízemní střelu Dmytro Riznyk nohou vyrazil. Blaugranas se kýžené trefy dočkali až ve 28. minutě.

López v další velké šanci trefil pouze tyč, balon se ovšem odrazil příhodně pro Ferrana Torrese, jenž razantní dorážkou otevřel skóre. O chvíli později bylo na Estadio Olímpico ještě veseleji, jelikož nejaktivnější muž na trávníku López krásným projektilem k pravé tyči zvýšil náskok Katalánců. Domácí po změně stran zvolnili a po hodině hry dopřáli hostům kontaktní gól.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Rychlý protiútok výborně vyřešil Irakli Azarovi, jenž přihrávkou za obranu vybídl Heorhije Sudakova a ten ranou k bližší tyči prostřelil Marca-Andrého ter Stegena. Hráči Šachtaru přivodili v závěru defenzivě Barcy nečekané komplikace. Vyrovnání měl na kopačce kapitán Taras Stěpaněnko, jenže zevnitř pokutového území akrobatickým pokusem z voleje těsně minul.

Rotterdamští vstoupili do úvodního dějství aktivně a skóre mohl otevřít Santiago Giménez, který si zároveň odškrtl svůj debut v milionářské soutěži. Pobídky, kterou mu adresoval Igor Paixao však nevyužil a hlavou jen těsně minul. Gólové oslavy následně mexickému útočníkovi překazil videorozhodčí. Tým z Rotterdamu nadále trpělivě vyčkával a hledal skulinu, kudy by mohl zaútočit. Tu našel ve 31. minutě Mats Wieffer, který přesně přihrál Giménezovi, jenž se ve vápně dobře zorientoval a z otočky zaznamenal 15. soutěžní trefu v sezoně.

Bíločervení ve svých útočných choutkách nepolevovali a těsně před odchodem do šaten zasadili druhý úder. Po dobré práci aktivního Calvina Stengse se z hranice šestnáctky prosadil sváteční střelec Ramiz Zerrouki. Po změně stran nenasvědčovalo nic tomu, že by na stadionu De Kuip měla sklapnout Csaplárova past. Do statické defenzivy Orlů pronikl Stengs, ale jeho přihrávka napříč vápnem nenašla nikoho ze spoluhráčů. S úspěchem se nesetkala ani rána Paixaa ze střední vzdálenosti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Na druhé straně mohl utkání zdramatizovat Taty Castellanos, jenž přišel na hřiště za neviditelného Cira Immobileho. Argentinskému útočníkovi však nevyšel krok a ve stoprocentní gólové příležitosti selhal. V 74. minutě Nizozemci vítězství definitivně potvrdili. Pokus Quintena Timbera dokázal ještě Ivan Provedel senzačně zneškodnit, ale na dorážku Giméneze byl už krátký. Tato trefa nabyla na důležitosti o necelých 10 minut později, kdy přidala kosmetickou úpravu výsledku z pokutového kopu bývalá dlouholetá stálice Barcelony Pedro.

Ani jedno z mužstev si v úvodu zápasu nedokázalo vytvořit tlak, jelikož se oba týmy nikam nehnaly a soustředily se hlavně na bránění. Ve 21. minutě si Porto vypracovalo nadějný protiútok vedený středem hřiště, na jehož konci však Mehdi Taremi trefil před brankovou čárou dobře stojícího obránce Antverp. Ve 35. minutě zahrozil i belgický klub, Arbnor Muja vyslal projektil zpoza šestnáctky těsně nad břevno. Následně se již The Reds dostali do vedení.

Porto ztratilo na své polovině balon, který se dostal k volnému Alhassanu Yusufovi a nigerijský záložník nedal gólmanovi šanci zareagovat. Draci srovnali krok hned po přestávce. Porťané presinkem zachytili rozehrávku Royalu Antverp a získali míč, Taremi následně svým pasem našel ve vápně Evanilsona a brazilský útočník vstřelil vyrovnávací gól. Dokonalý vstup portugalského týmu do druhého poločasu završil Stephen Eustaquio, jenž střelou z nitra šestnáctky otočil průběh střetnutí.

Tabulka skupiny H. Livesport

V 63. minutě belgický celek rozehrál nadějný rohový kop vedoucí k vyrovnání, jenže hlavička Tobyho Alderweirelda pouze orazítkovala břevno. O chvíli později ovšem přidal pojišťovací branku podruhé skórující Evanilson. V 77. minutě si nadějnou šanci vypracoval Owen Wijndal, který střelou z voleje těsně minul levou tyč Draků. V závěru Evanilson zkompletoval hattrick pohledným lobem.

Týmu z Glasgow se povedl vstup do zápasu a hned z první šance otevřel skóre. Ve čtvrté minutě si Kjógo Furuhaši rychle narazil míč s Mattem O’Rileym, po sklepnutí zůstal japonský útočník sám před Janem Oblakem, který již nic nezmohl s perfektně umístěnou střelou ke vzdálenější tyči. O chvíli později se málem modročervení radovali z vyrovnání, jenže po skvělém náběhu na levé straně za obranu vyslal Antoine Griezmann projektil pouze do boční sítě.

Ve 25. minutě se Indiáni dočkali srovnání stavu utkání. Greg Taylor nešetrně poslal ve vápně k zemi Nahuela Molinu a následnou penaltu nadvakrát proměnil Griezmann. Hráči Celtiku se záhy vrátili zpět do vedení, Daizen Maeda našel přihrávkou skrz šestnáctku Luise Palmu a ten bombou z pravé strany ke vzdálenější tyči překonal slovinského gólmana. Před přestávkou stihlo Atlético opět srovnat krok, jenže Axel Witsel vstřelil branku z ofsajdu.

Tabulka skupiny E. Livesport

Indiáni se druhého regulérního gólu dočkali po změně stran, v 53. minutě Marcos Llorente vyslal z pravé strany centr, který Álvaro Morata krásnou rybičkou usměrnil do sítě. O šest minut později španělský útočník téměř dokonal obrat ve skóre, jenže Joe Hart projektil ze střední vzdálenosti vyrazil. Madridský klub si další příležitost na otočení průběhu utkání přichystal 13 minut před koncem, Ángel Correa se uvolnil, ale jeho ránu Hart zneškodnil. V 82. minutě ovšem šance na vítězství Atlétika pohasly, jelikož musel po druhé žluté kartě předčasně do sprch Rodrigo de Paul.

Opěvovaná defenziva celku ze severovýchodu Anglie mohla kapitulovat již krátce po úvodním hvizdu. Po rychlém úniku nebezpečně pálil Donyell Malen, ale Nick Pope stihl mezeru mezi nohama rychle zavřít. O pár minut později podržel anglický reprezentant své spoluhráče znovu. Nejprve si na něm vylámal zuby opět Malen a z dorážky jej neprostřelil ani Niclas Füllkrug. Na druhé straně se uvolnil Anthony Gordon, ale jeho ránu na bližší tyč zneškodnil Gregor Kobel.

Krátce před odchodem do šaten se zaskvěl Nico Schlotterbeck, který ve středu hřiště čistě odzbrojil Gordona a pak dokázal ještě přesně přihrát Felixovi Nmechovi, jenž z úrovně bílého puntíku uklidil míč mimo dosah Popea. Po změně stran zvýšili Straky aktivitu a s vyprodaným St. James' Parkem v zádech se hnali za vyrovnáním. Blízko tomu byl Callum Wilson, který se v pokutovém území prodral k zakončení, ale šajtlí napálil jen Gregora Kobela.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 65. minutě nastoupil na trávník také Sandro Tonali, pro něhož se stalo toto klání z důvodu sázkových podvodů posledním na dlouhých 10 měsíců. V závěru se pokusil využít zmatků v šestnáctce Joe Willock, ale jeho hlavičku zblokoval Ramy Bensebaini. Štěstí nepřálo ani Wilsonovi, jenž nastřelil po standardce Matta Targetta pouze břevno.

Úvod prvního dějství se nesl v duchu tvrdých soubojů a rozhodčí byl tak nucen hned od prvních minut rozdávat žluté karty. Milánští drželi útočný trojzubec na uzdě a dařilo se jim i útočit. Z nadějné pozice pálil Pierre Kalulu, jehož pokus ale zablokoval Manuel Ugarte. Postupně se osmělili také domácí, jejichž útočné výpady vedl převážně Kylian Mbappé. Hvězdný křídelník o sobě dal vědět po půlhodině hry, kdy se uvolnil přes dva hráče a razantní střelou jen těsně minul pravou šibenici.

O pár minut později to už Mbappému vyšlo. Důležitou práci ve středu hřiště odvedl Warren Zaïre-Emery, který nejprve ustál těžký souboj a následně vyslal na zteč francouzského reprezentanta, který ve velké rychlosti jemu vlastní přešlápl míč a střelou na přední tyč otevřel skóre. Po návratu na hrací plochu podcenil Gianluigi Donnarumma nákop Fikaya Tomoriho a málem z toho těžil Olivier Giroud. Na druhé straně se prosadil Ousmane Dembelé, ale po intervenci videorozhodčího nebyl tento gól kvůli faulu Ugarteho na polovině hřiště uznán.

Tabulka skupiny F. Livesport

Dembelé byl klíčovým mužem i v nadcházející akci, kdy se výborně uvolnil a vypálil. Jeho pokus ještě dokázal Mike Maignan vyrazit, ale z následné dorážky už to měl jednoduché Randal Kolo Muani, a dodal tak klid na kopačky svých spoluhráčů. Další zápis Mbappého do statistik odmítl fantastickým zákrokem Maignan, když dokázal vytáhnout jeho pokus na tyč. Zmar Rossoneri dokonal v samotném závěru střídající Kang-In Lee, jenž využil krásné patičky Zaïre-Emeryho.

K prolomení bezbrankového stavu došlo již ve 12. minutě skrze pohlednou týmovou akci. Po pěkné přihrávce Xaviho Simonse se k míči ve vápně dostal David Raum a překonal hostujícího gólmana, který rozhodně nemohl mít čisté svědomí. Po půlhodině hry mohli hosté pomýšlet na vyrovnání, když byl nařízen pokutový kop po faulu Benjamina Henrichse.

Bohužel pro ně videorozhodčí napravil chybu hlavního sudího. V úplném závěru vytáhl výborný zákrok po prudké ráně Rauma Omri Glazer, a odvrátil tak dvoubrankové vedení domácího celku. Druhá půle se od začátku nesla ve vyrovnanějším duchu než ta první. Do vážnějších situací se ani jeden z celků nedostával až do 59. minuty, kdy se Simons s ničím nepáral a krásnou střelou z dálky k pravé tyči rozjásal podruhé domácí diváky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Napodobit se ho pokusil několik minut poté Kevin Kampl, proti jeho střele však dokázal Glazer najít odpověď. Hosté ale nic nezabalili a v 70. minutě se mohl po střele z voleje v blízkosti branky radovat Marko Stamenic. Veškeré naděje na srovnání srbského zástupce pohřbil v 84. minutě Dani Olmo po dorážce z bezprostřední blízkosti.

Od úvodních minut se hrálo především na polovině domácích. Hned v šesté minutě se na úrovni penalty dostal k zakončení Matheus Nunes, branku ale přestřelil. Erling Haaland o sobě dal poprvé vědět v 24. minutě, pěkným zákrokem se ale blýskl Anthony Racioppi. O chvíli později se ještě ve větší příležitosti objevil Jérémy Doku, znovu se ale vyznamenal domácí gólman. Jedinou šanci, ke které se tým z Bernu dostal v úvodním dějství, nevyužil ve 38. minutě Sandro Lauper.

Do konce poločasu se ještě tým z Manchesteru dostal do několika nebezpečných situací, do šaten šli ale fotbalisté za smírného stavu. Hned od začátku druhé půle City na nic nečekalo a vlétlo na svého soupeře. V 48. minutě se dostal po zásahu domácího brankáře k míči Manuel Akanji a z jednoduché pozice poprvé rozvlnil síť v tomto utkání. Švýcarský celek to ale nepoložilo a naopak se dokázal prosadit čtyři minuty po obdržené brance.

Tabulka skupiny G. Livesport

Meschack Elia dokázal po krásné přihrávce přelobovat Edersona a Stadion Wankdorf tak explodoval radostí. V 67. minutě si po faulu Mohameda Camary postavil Haaland balon na penaltový puntík a i přesto, že si gólman na míč sáhl, mohli The Sky Blues slavit druhý přesný zásah v zápase. Norský kanonýr pohřbil šance domácího celku na srovnání svou druhou trefou po přesné střele k pravé tyči v 86. minutě.

Výsledky Ligy mistrů