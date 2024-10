Obětavý výkon a Kairinenova paráda vynesly Spartě ve Stuttgartu senzační remízu

Sparta si připsala další famózní výsledek v hlavní fází Ligy mistrů, když si ze Stuttgartu veze bod za remízu 1:1. Letenští sice po hlavičce Enza Millota velmi rychle prohrávali, favorita se však nezalekli a odměnou jim byl nádherný gól Kaana Kairinena z přímého kopu. Po změně stran sice Švábové stupňovali tlak, hosté už nicméně nerozhodný výsledek udrželi a před derby pražských "S" dali částečně zapomenout na nepovedený ligový duel se Sigmou Olomouc (2:3).

Před zápasem se čekalo, jak se Sparta popasuje s náročným prostředím a tlakem ze strany německého soupeře. Byl to ale tým z Česka, který ze začátku lépe napadal a působil aktivně. Nicméně Stuttgart dokázal skórovat hned ze své první šance, dobrý centr z levé strany uklidil v sedmé minutě mimo dosah gólmana Petera Vindahla hlavou Millot.

Spartu inkasovaný gól nevykolejil, naopak. Působila ještě hladovějším dojmem a zejména její protiútoky domácí pořádně zlobily. Z jednoho z nich pramenil zhruba po půlhodině hry faul a přímý kop z hranice vápna. K míči se postavil Kairinen a dokonale provedenou technickou ranou levačkou vymetl šibenici.

Statistiky utkání. Opt by Stats Perform

O pár minut později hlavičkoval z těžké pozice Veljko Birmančevič, jeho pokus ale orazítkoval jen břevno. Německý favorit se však do konce prvního poločasu spíše hledal, a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu.

Druhý poločas začali lépe domácí, ale konstantně hrozila i Sparta. Po čase se však začala naplno ukazovat síla bundesligového zástupce, který stupňoval tlak a Letenští kolem 64. minuty přežili velké šance zejména díky výborně blokujícím obráncům. Po této pasáži se sparťané dostali více do hry a zase začali hrozit také vepředu, ale bez požadovaného výsledku v podobě gólu.

Byť se Stuttgart v závěrečných minutách snažil tlačit do zakončení, narazil do pevně postavené sparťanské obrany, a tak zápas došel až do remizového konce, který byl pro Letenské cenným ziskem a povzbuzením do víkendového derby se Slavií. Stuttgart v domácím prostředí v neděli přivítá Hoffenheim.