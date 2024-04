Liga mistrů pozná první dva semifinalisty. Blíže ušatému poháru jsou Barcelona a Atlético

Fotbalová Liga mistrů pozná v úterý první dva semifinalisty. Blíže postupu a zároveň vzájemnému souboji jsou po úvodních zápasech z minulé středy španělské celky. Barcelona půjde do domácí odvety s Paris St. Germain s náskokem 3:2. Atlético Madrid bude v Dortmundu hájit vedení 2:1. Zápasy mají výkop ve 21:00.

Barcelona v pařížském Parku Princů po obratu domácích v úvodu druhého poločasu prohrávala 1:2, sama ale také otočila skóre a vybojovala vítězství. Katalánský tým usiluje o první postup do semifinále od roku 2019, PSG byl mezi nejlepšími čtyřmi týmy naposledy v ročníku 2020/21.

"Navzdory úvodnímu výsledku zůstává Paříž pořád favoritem na postup. Velmi těžce se proti ní brání. Stále máme před sebou dlouhou cestu," citoval web UEFA trenéra Xaviho, jenž po sezoně na lavičce Barcelony skončí. Jeho svěřenci hrají kvůli rekonstrukci Camp Nou na Olympijském stadionu.

Barcelona nenašla přemožitele v posledních 13 soutěžních zápasech. Pařížané před týdnem utrpěli první porážku od listopadu a 27 soutěžních utkáních. "Je to pořád otevřené. Poletíme do Barcelony s touhou postoupit. Bude to pro nás finále. Svému týmu věřím," uvedl kouč PSG Luis Enrique.

Vzájemný dvojzápas je výjimečný pro oba trenéry. Xavi v katalánském klubu pod Enriquem nastupoval, oba jsou navíc bývalými spoluhráči z klubu i španělského národního týmu. Enrique jako kouč v sezoně 2014/15 dovedl Barcu k zatím poslednímu triumfu v LM.

Atlético vedlo nad Dortmundem o dvě branky, jenže pak inkasovalo a v závěru se strachovalo o vítězství, jelikož hosté dvakrát trefili břevno. "Když budeme hrát tak jako v prvním zápase, budu mít radost. Všechny zápasy v této fázi soutěže jsou velmi vyrovnané. Viděli jsme to ve všech ostatních utkáních včetně toho našeho. Čelíme hodně těžkému protivníkovi," prohlásil trenér Atlética Diego Simeone, který proti BVB jako devátý kouč v historii vyhrál 50. zápas v LM.

Borussia doma v pohárech nenašla přemožitele osmkrát po sobě, naopak španělský tým vyhráli v Lize mistrů jediný z posledních osmi venkovních zápasů. Dortmund potřebuje zlomit neúspěšnou sérii, ve čtvrtfinále pohárů nedokázal zvítězit od dubna 2014 už v sedmi utkáních a šestkrát prohrál. Mezi čtyři nejlepší mužstva v Lize mistrů postoupil naposledy v sezoně 2012/13, kdy došel až do finále. Atlético usiluje o první semifinálovou účast v milionářské soutěži od roku 2017.

"Všechno zůstává otevřené. V prvním utkání jsme se dopustili mnoha chyb, ale důležitější je pro mě reakce, kterou jsme ukázali. Remíza by nakonec nebyla nezasloužená. Víme, co doma musíme udělat," podotkl kouč Borussie Edin Terzič.

Zbylí dva semifinalisté vzejdou ze středečních utkání. Obhájce trofeje Manchester City vyzve Real Madrid a Bayern Mnichov se utká s Arsenalem. Oba úvodní duely skončily nerozhodně.

Program Ligy mistrů