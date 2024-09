Livesport Daily #348: Salcburku na Letné ublíží absence, říká jeho bývalý hráč Svoboda

Liga mistrů se po 19 letech vrací na Letnou, už ve středu večer vyzve Sparta Red Bull Salcburk. Právě v jeho akademii působil útočník Antonín Svoboda (22). K velké kariéře v evropském fotbale se odsud neodrazil, za A-tým nastoupil do jediného zápasu – v Evropské lize proti Villarrealu. Dění v klubu ale pořád sleduje, proto jsme před velkým zápasem v podcastu Livesport Daily zavolali právě jemu, abychom se zeptali, co od utkání očekává.

"Myslím si, že z pohledu fotbalové kvality to dnes večer bude padesát na padesát, netroufl bych si říct, kdo bude favorit. Osobně samozřejmě vzhledem ke své minulosti budu přát spíš Salcburku," prozrazuje odchovance Zbrojovky Brno. "Pro Spartu je velká výhoda, že nemusí do Rakouska. Salcburk se doma dokáže zbláznit a přidává mu to na výkonu třeba třicet nebo čtyřicet procent. Navíc je to první zápas, Salcburk nemusí být v ideální formě," vypočítává možné výhody Sparty.

Salcburk je proslulý výchovou mladých hráčů a i v současném kádru jsou podle Svobody zajímavá želízka v ohni. "Největší potenciál aktuálně vidím v Kjaergaardovi, to je výborný hráč. Hrával jsem s ním v akademii a má podle mě opravdu velkou šanci něco dokázat. Nicméně ten v zápase se Spartou nastoupit nemůže, což může být pro domácí taky velká výhoda," dodává Svoboda.

Livesport Daily #348: Favorita nevidím, ale absence Salcburku ublíží, říká bývalý hráč Red Bullu Svoboda. Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jakou fotbalovou DNA vštěpují v Salcburku hráčům v akademii?

Jak týmem otřáslo, když po 10 letech nezískal titul?

Proč se Svoboda v Red Bullu neprosadil a co plánuje dál s kariérou?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.