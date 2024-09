Trenér Salcburku Pep Lijnders (41) považuje dosavadní práci sparťanského kouče Larse Friise (48) za neuvěřitelnou, prohlásil to na tiskové konferenci před středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů na Letné. Podle Nizozemce, jenž na Pražany v minulosti už třikrát narazil, patří Friisovým svěřencům velký respekt.

Lijnders se coby asistent Jürgena Kloppa v Liverpoolu setkal se Spartou v březnovém osmifinále Evropské ligy. Reds vyhráli na Letné drtivě 5:1 a na Anfieldu dokonce 6:1. Po minulé sezoně se ujal Salcburku, s nímž v červencové přípravě remizoval s letenským týmem 2:2.

"Změnili od té doby trenéra (Briana Priskeho), což je velká věc. Ujal se jich dosavadní asistent (Friis), který odvedl neuvěřitelnou práci. V této sezoně odehráli 13 zápasů, 11 z nich vyhráli a ve dvou remizovali a kvalifikovali se do Ligy mistrů stejným způsobem jako my. Patří jim velký respekt a uznání," prohlásil Lijnders, jenž s Liverpoolem ovládl mimo jiné Ligu mistrů nebo Premier League. Zatímco jeho celek zvládl v letošní kvalifikaci dvě předkola, Pražané dokonce tři.

Preview zápasu Sparta – Salcburk

"Díval jsem se zpětně na zápas Sparty s Liverpoolem, jeden z mých dřívějších analytiků mi poslal videoklipy. Je to nový tým s novými hráči, my zase hrajeme úplně jinak. Snažíme se posbírat co nejvíc informací, aby byl náš plán co nejjasnější. Určitě ale pomůže, že jsem na Spartu narazil v minulé sezoně a v červenci jsme s ní hráli v přípravě," uvedl Lijnders.