Vindahl neztrácí před Ligou mistrů nervy. Nervozita? Kdepak, půjdu vyvenčit psa

Brankář Sparty Petr Vindahl (26) není před startem Ligy mistrů nervózní a tvrdí, že důležitost úvodního zápasu se Salcburkem na něj nedoléhá. Čeští šampioni pak v náročném programu narazí na ještě těžší soupeře, jakými budou mistři Anglie, Itálie či Německa. Dánský gólman přesto ujišťuje, že letenský tým je na návrat do nejprestižnější pohárové soutěže po 19 letech připravený.

Úterní tisková konference před vstupem do milionářské soutěže se nesla v odlehčeném duchu, trenér Lars Friis i dánský brankář se nejednou zasmáli. "Moje přítelkyně si asi nemyslí, že jsem zábavný a uvolněný, ona má přitom nejlepší smysl pro humor. Lidé se mě ptají, jestli jsem z Ligy mistrů nervózní. Nejsem ze středy nijak rozrušený. Musím vyvenčit psa, to je teď můj úkol. Proti Salcburku jde samozřejmě o víc, ale je to zápas jako každý jiný. Musíme do toho zkrátka šlápnout," uvedl Vindahl.

Jeho trenérský krajan Friis nedávno zmínil, že i před velkými zápasy usne hned, jakmile ulehne. Vindahl je na tom podobně. "Nemám žádné rituály a metody. Dělám, co vždycky, většinou spím dobře. Teď je to trochu jednodušší, když není 30 stupňů," prohlásil gólman, jehož na Letné podpoří i nejbližší. "Přítelkyně na zápase bude, žije tady. A taky můj starší brácha, včera mi napsal, jestli může přijet."

Preview zápasu

Preview zápasu Sparta Praha – Salcburk. Livesport

Sparta nastoupí 18 dnů po posledním utkání v Hradci Králové. Po něm následovala reprezentační přestávka a poslední ligové kolo bylo kvůli povodním odloženo. "Mužstvo se cítí dobře, jsme připravení. Osobně si myslím, že by bylo fajn hrát o víkendu, ale s tím nešlo nic dělat. Měli jsme teď pár společných tréninků, všichni hráči se těší," popsal Vindahl poslední dny.

Salcburk si zahraje Ligu mistrů pošesté v řadě. "Víme, co lze od soupeře čekat. Hraje velmi intenzivně a agresivně, má řadu opravdu rychlých hráčů. Máme povědomí o tom, jak hrají. Pár hráčů jim chybí, nám také. Máme představu, jak bude utkání probíhat. Většinu energie soustředíme na sebe. Musíme si věřit, a když to dokážeme, pak se to povede," ujistil rodák z Helsingoru.

Uvědomuje si, co ho v LM čeká. "Pro gólmana bude náročná, protože v ní jsou lepší týmy, než kterým většinou čelíme v české soutěži. Nikdy nevíte, jaký zápas bude, ale asi nastane víc situací před brankou než v běžném ligovém zápase. Na to musíte být připravení, soustředění a správně se rozhodovat. Může přiletět jedna střela na bránu, nebo třeba osm, vždycky musíte být soustředěný. Pokud to vypadá jednoduše, tak to asi děláte dobře," usmál se.

Skandování českých fanoušků nerozumí. "Nevím přesně, co říkají, ale poznáte snadno, jestli je jejich odezva negativní, nebo pozitivní. Atmosféra na Letné je skvělá. Jsem tu přes rok, za tu dobu jsme doma prohráli jen jednou s Liverpoolem. Myslím, že to je celkem v pohodě. Když si vybrat jednoho soupeře, jemuž podlehnete, tak Liverpool je přijatelný," poznamenal Vindahl.