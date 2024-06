Livesport jedenáctka sezony Ligy mistrů: Vládnou španělské týmy, v sestavě i fenomén Rodri

Liga mistrů je pro ročník 2023/24 oficiálně u konce. Real Madrid získal v této soutěži již 15. titul a to po výhře 2:0 ve strhujícím finále proti Borussii Dortmund. Jakých 11 hráčů však mělo na průběh sezony nejprestižnější evropské soutěže největší vliv? S pomocí jedinečného systému hodnocení hráčů Livesport jsme sestavili nejlepší jedenáctku letošního ročníku Ligy mistrů.

Nejlepší jedenáctka Ligy mistrů 2023/24

Nejlepší jedenáctka Ligy mistrů v ročníku 2023/24. Livesport

Brankář

Andrij Lunin (Real Madrid) 7,6

Ačkoliv Lunin do finálového duelu proti Dortmundu nenastoupil, sehrál klíčovou roli při 15. titulu Realu Madrid v Lize mistrů. Thibaut Courtois přišel o značnou část sezony, přičemž v klubu se počítalo s tím, že Belgičanovo místo zaujme Kepa, ten však kvůli zranění třisel nemohl nastoupit do zápasu proti Braze. Do brány tedy musel třetí brankář Lunin, jenž do té doby odchytal za šest let působení v klubu pouze 17 zápasů.

Lunin svoji šanci využil na výbornou, v 6. minutě utkání proti Braze chytil penaltu a pomohl tak svému týmu k výhře 3:0. Pětadvacetiletý Ukrajinec se i ve vyřazovací fázi ukázal jako klíčový faktor, životní okamžik zažil ve čtvrtfinále proti Manchesteru City, kdy díky jeho dvěma chyceným penaltám v rozstřelu Španělé postoupili do semifinále.

Obránci

Joshua Kimmich (Bayern Mnichov) 7,6

V Německu se dlouho vedly debaty o tom, na jaké pozici by měl Kimmich nastupovat. Je to obránce, nebo záložník? Tato otázka byla v letošní sezoně konečně zodpovězena. Svou inteligencí a vyspělým fotbalovým myšlení nahrazuje rychlost, ve které strádá. Kimmich navíc dokáže z pozice krajního obránce často podporovat útok, zároveň se stal i hráčem, který v celé soutěži naběhal nejvíce kilometrů (145,6).

Joško Gvardiol (Manchester City) 7,5

Gvardiol si v této sezoně našel místo v sestavě Manchesteru City na levém kraji obrany, přičemž svým čichem na góly zaujal spoustu lidí na domácí i mezinárodní scéně. V Lize mistrů vsítil v šesti zápasech jeden gól a přidal asistenci, nutno podotknout, že hrál všechny zápasy na pozici obránce. Týmu přispěl 38 odebranými míči a přesnost přihrávek 94,84 % mu vynesla působivé hodnocení.

Mats Hummels (Borussia Dortmund) 7,5

Hummels nevynechal v letošním ročníku Ligy mistrů ani minutu, což je ve věku 35 let obrovský úspěch. Se 120 odebranými míči a 65% úspěšností obranných zákroků podtrhly výkony veterána senzační sezonu BVB. Porážka 0:2 ve finále je však pro něj i celý tým nesmírně hořká.

Joao Cancelo (FC Barcelona) 7,6

Barcelona dlouho toužila po dynamickém obránci, na kterého se bude dát spolehnout v defenzivě i ofenzivě. Toto přání splnil právě Cancelo, který je v katalánském týmu na hostování z Manchesteru City. Blaugranas vypadli ve čtvrtfinále s PSG a zda portugalský hráč zůstane ve Španělsku ještě není rozhodnuto.

Záložníci

Rodri (Manchester City) 8,2

Rodri je naprostým fenoménem. I přestože byl s Manchesterem City vyřazen ve čtvrtfinále pozdějším mistrem Realem, jeho úspěšnost přihrávek se zastavila na neuvěřitelných 91,3 % z celkových 932 nahrávek.

Jude Bellingham (Real Madrid) 7,9

Ve svém prvním roce v Madridu na sebe Bellingham upozornil možná víc než sám čekal. Dvacetiletý Angličan vstřelil čtyři góly a připsal si pět asistencí. Ve finále přispěl dobrým výkonem k výhře nad svým bývalým zaměstnavatelem. Zdá se, že částka 103 milonů eur, za kterou do Realu anglický reprezentant přišel, byla dobrou investicí.

Mikel Merino (Real Sociedad) 7,7

Real Sociedad byl jedním z velkých překvapení podzimu. Ve skupinové fázi senzačně skončil na prvním místě před favorizovaným Interem, v prvním kole play off ho však vyřadilo PSG a ukončilo tak spanilou jízdu baskického týmu. Merino byl nezpochybnitelným lídrem zálohy Realu Sociedad. Španělský internacionál vstřelil v sedmi vystoupeních dva góly a jeho úspěšnost přihrávek činila úctyhodných 78 %.

Útočníci

Phil Foden (Manchester City) 8,2

Foden zažil životní sezonu ve které udělal obrovský progres. Citizens přišli na dlouhou dobu o Kevina De Bruyneho, ale právě čtyřiadvacetiletý křídelník se chopil jeho role. Odchovanec City dokáže tvořit hru, ale zároveň představuje i velkou hrozbu na útočné polovině, což dokazuje jeho bilance pěti gólů a tří asistencí.

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 8,0

Ani Harry Kane, ani Kylian Mbappé, ale třiatřicetiletý Antoine Griezmann se dostal do naší nejlepší jednáctky Ligy mistrů. Se šesti góly dovedl Atlético Madrid do čtvrtfinále, kde nestačilo na pozdějšího finalistu Borussii Dortmund.

Vinícius Junior (Real Madrid) 7,9

Ve svých 23 letech získal Vinícius již svou druhou trofej. Stejně jako tomu bylo při zisku titulu v roce 2022, tak i v letos vstřelil ve finále branku. Šest gólů, pět asistencí a 80 úspěšných dribliků mluví za vše.