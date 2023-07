Kodaň zatím střet se Spartou nevyhlíží. Čeká nás ještě spousta práce, říká Neestrup

Kodaň si v úterý večer venku proti islandskému Breidabliku připsala zasloužené vítězství 2:0 a do dalšího předkola Ligy mistrů se může pomalu začít chystat na pražskou Spartu. Trenér FCK Jacob Neestrup (35) ale krotil nadšení, podle něj čeká jeho svěřence za týden na domácí půdě ještě spousta práce.

"Celkově máme, pro co jsme si přijeli, ale v šatně jsme si vítěznou píseň nezpívali, protože nás v Parkenu za týden čeká ještě spousta práce," řekl Jacob Neestrup. Díky dvougólovému venkovnímu vítězství je ale FCK na nejlepší cestě postoupit z druhého kvalifikačního kola fotbalové Ligy mistrů.

Střet se Spartou je však podmíněn tím, že v nadcházejícím domácím utkání s Islanďany nedojde k žádnému velkému překvapení. "Teď musíme pospíchat domů, pak začneme ve čtvrtek naostro a budeme se těšit na sobotní venkovní zápas," sdělil Neestrup.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Jordan Larsson poslal dánské mistry do vedení 1:0 ještě předtím, než hodiny na stadionu dosáhly jedné minuty. Po necelé půlhodině hry se podařilo Rasmusi Falkovi doklepnout míč do sítě. Jordan Larsson opustil hru v 71. minutě s něčím, co vypadalo jako zranění a uvolnil místo na hřišti debutantovi Eliasi Achourimu, který tým posílil z Viborgu.

Hlavní trenér měl však ohledně Larssonova stavu uklidňující zprávu. "Naštěstí Jordan neodešel se zraněním, ale kvůli křeči Aspoň jsme dostali možnost vidět Achouriho ve druhém poločase a několikrát jsme se mohli přesvědčit, jakou přináší rychlost," nechal se slyšet Neestrup.

Detail utkání Breidablik – FC Kodaň