O Vitíkově přestupu se rozhodne do víkendu. Pokud budu hrát, zůstávám ve Spartě, prozradil

Fotbalista Martin Vitík (21) je hrdý na celý tým Sparty, který dokázal přes Malmö postoupit do Ligy mistrů. Navzdory euforii však bezprostředně po odvetě závěrečného 4. předkola (2:0) nevyloučil odchod do zahraničí, kde je o něj zájem. Reprezentační obránce za bezbrankového stavu způsobil penaltu a poděkoval brankáři Peteru Vindahlovi (26), že ji chytil.

Postupová euforie se z trávníku rychle přesunula také do kabiny."Přišlo celé vedení, společně jsme to oslavili. Pogratulovali nám a připomněli, o jak velký úspěch jde. Postoupili jsme do Ligy mistrů po devatenácti letech. Jsem šťastný. Je to neskutečné, jsem hrdý na tým. Ukázali jsme, jak moc dobří a silní jsme," řekl Vitík novinářům.

Přesto není vyloučeno, že odehrál poslední zápas v rudém dresu. "Pokud mě uvidíte v sobotu v zápase, tak zůstávám ve Spartě," odkázal na víkendový ligový duel v Hradci Králové.

Zájem je o něj v Německu či Itálii, což je pro jednadvacetiletého rodáka z Berouna lákavé. "Odmala chci hrát v top pěti soutěžích. Mám nějaké sny, ale není to úplně na mně a v mých rukou. Mám na situaci názor, o kterém vedení a lidé kolem mě vědí," naznačil jasně.

Vedení českého mistra však potřebuje udržet co nejsilnější tým. "Bylo skvělé slyšet znělku Ligy mistrů na Letné. Ale myslím, že to bude ještě lepší v základní skupině," nevyloučil Vitík ani setrvání ve Spartě.

Kdyby teď odešel, mohl by litovat, že u toho už nebude. "Ve Spartě jsem sedm let a přirostla mi k srdci. Můžu říct, že jsem byl s týmem úspěšný. Získali jsme dva tituly, pohár a teď postoupili do Ligy mistrů. Ale pořád jsem hráčem Sparty," zareagoval obránce.

Přitom měl nahnáno, když způsobil penaltu. Gólman Vindahl ho spasil. "Peterovi jsem věřil, že ji chytí. Zvládl to a podržel mužstvo. Vždycky se najde hráč, který v daný moment podrží. Byl jsem samozřejmě rád, že jsme nedostali gól. Bylo by nepříjemné, kdybychom inkasovali jako první," oddechl si Vitík.