Fotbalisté Sparty vstoupili do Ligy mistrů fantasticky, když na Letné jasně přehráli RB Salcburk 3:0 a připsali si první tři body do tabulky. Velkou měrou se na důležité výhře podílel Victor Olatunji (25), který jeden gól vstřelil a další připravil pro Qazima Laciho. Díky tomu se tak stal vůbec prvním Nigerijcem v historii, jenž při svém debutu v Lize mistrů takovou bilanci zaznamenal.

Olatunji, který se letos stal nedílnou součástí základní sestavy Sparty, nastoupil proti Salcburku opět po boku Veljka Birmančeviče a Lukáše Haraslína.

Rodák ze Sokotu o sobě dal poprvé vědět ve 42. minutě, kdy využil přihrávku Filipa Panáka a z ostrého úhlu zvýšil náskok Letenských na 2:0. Po hodině hry byl Olatunji i u třetí branky Sparty, když ve vápně soupeře předložil míč Qazimu Lacimu a ten s přehledem zakončil.

Tímto počinem se zapsal do historie milionářské soutěže jako první nigerijský fotbalista, jenž skóroval a asistoval v premiérovém zápase v Lize mistrů.

Zároveň se také stal teprve třetím Afričanem, kterému se tento kousek podařil. Před ním to dokázali pouze Serge Aurier z Pobřeží slonoviny a legenda gabonského fotbalu Daniel Cousin.

Cousinovi se to povedlo už v roce 2007, kdy oblékal dres Rangers. Tehdy se podílel na vítězství skotského klubu nad Lyonem (3:0). O osm let později se takto do historie zapsal i Aurier, když v dresu PSG výrazně přispěl k výhře 3:0 nad ukrajinským Šachtarem Doněck.

Stejný výsledek ukončil dlouhé čekání Sparty na vítězství v Lize mistrů, poslední triumf Pražanů se datoval k prosinci 2003, kdy Letenští porazili Lazio 1:0. Navíc to znamená, že pražský klub poprvé v historii zahájil soutěž vítězstvím, a to při osmé účasti v hlavní soutěži.

Olatunji v zápase zaválel. Opta by Stats Perform

"Cítím se skvěle a jsem za sebe moc rád, protože jsem tvrdě pracoval, abych se dostal až sem. Jsem ale šťastný i za tým," řekl Olatunji po zápase médiím UEFA.

"Vždycky hrajeme jako tým – opravdu jsem si to užil. Při třetím gólu jsem mohl střílet, ale chtěl jsem nám dát větší šanci (na vstřelení gólu), protože nevyužití této příležitosti by pro tým nebylo dobré," dodal kanonýr Sparty.