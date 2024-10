Pokud takhle budeme hrát i nadále, můžeme se opět dostat do finále, zní z Dortmundu

Pět gólů v první půli, sedm celkově. K tomu hattrick Karima Adeyemiho (22) a jen jedna inkasovaná branka. Dortmundská Borussia prožila v úterý snový večer v Lize mistrů a opět pomýšlí na účast ve finále. To hostující Celtic dostal tvrdý direkt. Jeho kapitán Callum McGregor (31) po pohodlné výhře nad Slovanem Bratislava na úvod milionářské soutěže hovořil o vystřízlivění.

Dortmund se dostal do čela tabulky Ligy mistrů s maximálním počtem bodů a devítigólovým rozdílem. Celtic na druhé straně klesl ze třetího na 19. místo. "Rozhodně to bolí. Byli jsme potrestáni za každou chybu, kterou jsme udělali. Než jsme se vzpamatovali, bylo to už 1:5. Večer na vystřízlivění. Rychlý gól nás trochu rozhodil. Když dáte dobrým hráčům čas na míči, zničí vás. A přesně to udělali," řekl pro TNT Sports kapitán hostů McGregor.

Zhruba 80 tisíc fanoušků začalo na Westfalenstadionu poprvé slavit poměrně brzy. Kapitán Emre Can v sedmé minutě proměnil pokutový kop poté, co brankář Kasper Schmeichel podrazil Jamieho Gittense. Celtic na chvíli umlčel ohlušující publikum o dvě minuty později, když po centru Arneho Engelse hlavičkoval Daizen Maeda. V 11. minutě však Adeyemi vrátil domácím vedení střelou tečovanou Austonem Trustym.

Německý útočník poté v 29. minutě zvýšil na 3:1, když poslal míč do horního rohu branky. Později vybojoval penaltu pro Serhoua Guirassyho a před odchodem do šaten zkompletoval svůj hattrick. Krátce po přestávce však musel kvůli zranění opustit hřiště. "Byl to skvělý večer. Pro nás téměř dokonalý. Všechno šlo tak, jak mělo. Je skvělé získat tak velké vítězství. Začali jsme opravdu dobře, ale ještě nás čeká dlouhá cesta," řekl Can bezprostředně po utkání.

Adeyemi se stal prvním hráčem Dortmundu, který v zápase evropského poháru vstřelil hattrick v prvním poločase od roku 2002. "Dali jsme sedm gólů, takže to byl opravdu dobrý večer. Pokud budeme takhle hrát i nadále, můžeme se opět dostat do finále," prohlásil domácí hrdina.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Podle trenéra Nuriho Sahina nasadila Borussia laťku vysoko. "Vždy jsme se snažili jít dopředu. Pokud budeme podávat takové výkony, bude těžké nás porazit. Nesmírně mě potěšilo, kolik úsilí jsme do toho vložili," prohlásil.