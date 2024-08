Postřehy z utkání Lille – Slavia: Kvalita byla na straně vítězů, Pražanům chybělo víc odvahy

Sen Slavie o postupu do základní fáze Ligy mistrů sice žije, ale k jeho splnění je po porážce 0:2 v úvodním utkání play off s Lille hodně daleko. Dogy sice nehrály v domácím prostředí, ale i tak si příští středu povezou do pražské odvety slibný náskok. Francouzský celek, který v této sezoně ještě neprohrál, měl po většinu utkání navrch. A nic na tom nemohly změnit ani verdikty sudího a videa, které Slavii dvakrát sebraly gólovou radost.

Kvalita, kterou Slavia nezná

Ten pohled se fanouškům Slavie nemohl líbit. Tempo zápasu diktoval francouzský tým. Pokud byl defenzivní blok Pražanů připravený, dokázal útočné choutky Lille krotit. Jenže když byla obrana Slavie rozhozená, hned bylo zle. Narážečky v rychlosti spolu s technickými dovednostmi domácích motaly bránícím svěřencům trenéra Jindřicha Trpišovského hlavy. Vidět byla i individuální kvalita, s níž se sešívaní v Chance Lize nesetkávají. Edon Zhegrova vyzpovídal chvíli před koncem defenzivu Pražanů a uklidil míč do sítě. Nestranný fanoušek musel nad tou parádou jen spokojeně zamlaskat.

David vs. Chorý 1:0

Srovnání kanonýrů vyznívá v konečném účtování pro snajpra v barvách Lille Jonathana Davida. V první půli sice dvakrát ve slibných pozicích nad branku, když ho ale pustila po pauze obrana Slavie do šance znovu, už Kanaďan neomylně trestal. Tomáš Chorý se statečně pral, zápas ho tradičně bolel, protože podstoupil řadu tvrdých soubojů. Do šance se dostal jen jednou. V závěru poločasu k explzeňskému útočníkovi propadl míč, ale jeho pohotové zakončení minulo tyče. Na obranu Chorého je nutné dodat, že prioritou Slavie byla hlavně defenziva a v útočných akcích chyběla českému týmu směrem dopředu větší podpora spoluhráčů.

Statistiky utkání. Livesport

Kinský je jistotou

Výkony mladého brankáře Antonína Kinského rostou před očima. Kdo měl obavy, jak se sešívaní popasují s pozicí brankáře č. 1, může být bez obav. Jednadvacetiletý gólman byl už tradičně jistotou. Nebál se rozehrávat míče a pokud to nebylo nutné, balon nevyrážel a bezpečně ho krotil v rukavicích. Po pauze sice dvakrát kapituloval, za inkasované branky však nemohl.

Antonín Kinský se ani proti Lille nebál hrát nohama. ČTK / Panoramic / Laurent SANSON

K postupu je daleko

Porážka o dvě branky nemusí vypadat v očích slávistů fatálně. Zvláště, když v odvetě požene Pražany do boje vyprodaný Eden. Slavia má jednu jistotu, doma bude muset být rozhodně odvážnější. Ale i první duel ukázal, že by to i směrem dopředu mohlo jít. Českému vicemistrovi ale nejdřív vzal radost rozhodčí Szymon Marciniak kvůli ruce před gólem, při další trefě zase odhalil systém VAR, resp. kalibrovaná čára, ofsajd. Jenže pozor, pokud Slavia otevře defenzivu a pustí se s Dogami do hry vabank, bude hrozit obrovské nebezpečí, že při kvalitě Lille dokáže soupeř nějaké okénko potrestat. K postupu je tedy daleko, ale naděje žije.