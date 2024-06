Chytat bude Courtois, prozradil Ancelotti. Zkušený kouč zmínil i klíče k úspěchu

Manažer Realu Madrid Carlo Ancelotti (64) ukončil debatu o brankářích svého týmu a oznámil, že v sobotním finále Ligy mistrů proti Borussii Dortmund ve Wembley nastoupí Belgičan Thibaut Courtois (32). V brance Realu Madrid tudíž nebude Ukrajinec Andrij Lunin (25), který v posledních dnech trpěl horečkami a chřipkou.

Courtois je všeobecně považován za jednoho z nejlepších brankářů současnosti. Po návratu z dlouhé pauzy způsobené srpnovým přetržením předního zkříženého vazu zasáhl od začátku května do čtyř zápasů.

Jeho návrat postavil italského trenéra před těžké rozhodnutí, protože Lunin zářil po celou sezonu a pomohl Realu k titulu v La Lize. Byl hrdinou zejména ve čtvrtfinále Ligy mistrů, kdy Los Blancos porazili Manchester City na penalty a postoupili do semifinále.

Ancelotti si v posledních týdnech nechával rozhodnutí pro sebe, ale když Lunin vynechal poslední týden přípravy Realu na finále a kvůli viróze nemohl odcestovat s týmem do Londýna, měl to trenér mnohem jednodušší.

"Lunin měl chřipku a odcestuje z Madridu. Je v pořádku, ale bude na lavičce. Chytat bude Courtois," řekl Ital na tiskové konferenci ve Wembley. Manažer přiznal, že jeho tým si je vědom toho, že je proti Dortmundu, který v této sezoně skončil v Bundeslize až na pátém místě, považován za velkého favorita.

Kormidelník Realu však prohlásil, že on i jeho hráči jsou dostatečně zkušení na to, aby nespadli do pasti přílišného sebevědomí. "Finále je nejdůležitější zápas, ale také nejnebezpečnější. Musíte si užít, že jste tady. To se chystáme udělat, ale pak je tu strach, že se něco může pokazit," řekl Ancelotti a dodal: "Cítíte, že vítězství v Lize mistrů je velmi blízko, a bojíte se, že byste o něj mohli přijít. Důležité je, že víme, že musíme všechno dělat velmi dobře, mít trochu štěstí a nikdy se nevzdávat."

V době, kdy madridský gigant usiluje o rekordní 15. titul v LM a šestý za posledních 10 let, Ancelotti prohlásil, že svůj tým nemusí nijak extra motivovat. Pro něj samotného to bude osmé evropské finále, dvou z nich se zúčastnil jako hráč a dvou jako trenér Realu.

"Prioritou je předat hráčům jasné myšlenky. Budu co nejpřímější, protože mám pocit, že pak moji hráči před zápasem reagují nejlépe" vysvětlil. "Během sezony tým ukázal dvě důležité vlastnosti – technickou kvalitu a obětavost. Obojí bude klíčem k potřebnému výsledku," uzavřel "Don Carlo".