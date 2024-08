Slavia se proti Lille pokusí smazat dvougólové manko. Bude to o první brance, shodují se v Edenu

Fotbalisté Slavie ve středu večer odehrají proti Lille domácí odvetu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů. Před Pražany stojí náročný úkol, v úvodním venkovním duelu utrpěli porážku 0:2 a k případnému postupu do hlavní fáze prestižní soutěže potřebují před vyprodaným Edenem dvoubrankovou ztrátu smazat. Trenér Jindřich Trpišovský věří, že jeho svěřenci předvedou lepší výkon než před týdnem.

Slavia minulé úterý v druhém poločase inkasovala od favorita dvě branky a výrazně se jí vzdálil vysněný postup do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou si dosud zahrála v letech 2007 a 2019. Pokud by dvojzápas s Lille dokázala zvrátit, získala by jen za účast v základní části bonus 18,62 milionu eur (466 milionů korun). V případě neúspěchu by přešla do hlavní fáze Evropské ligy, s níž je spojena prémie 4,31 milionu eur (108 milionů korun).

"Myslím, že šanci máme pořád velkou. I když výsledek pro nás není dobrý. Doma to bude jiný zápas. Myslím, že to bude hodně o jednom gólu. Zkušenosti s takovými zápasy máme, bude skvělé publikum. Doma dáme gól a soupeře přitlačíme," věřil Trpišovský, jehož svěřenci vstoupili do nemistrovské části kvalifikace ve 3. předkole, kde přešli přes Saint-Gilloise.

Dvoubrankovému deficitu po úvodním venkovním utkání červenobílí před Lille naposledy čelili v březnu ve vyřazovací fázi Evropské ligy. V Miláně s AC prohráli 2:4 a doma pak utrpěli porážku 1:3. Dvougólové manko po úvodním venkovním duelu dokázali v pohárech naposledy dotáhnout před osmi lety, kdy vítězstvím 2:0 nad Levadií smazali ztrátu 1:3 po zápase v Tallinnu.

"Bude to o první brance. Kdo ji dá, tomu se šance výrazně zvýší. Pokud skórujeme my, dostaneme se do velkého tlaku a fanoušci nás poženou. Pokud první gól dostaneme, situace se pro nás ještě více zkomplikuje. Zápas doma může být úplně jiný. Můžeme soupeře překvapit, dát tři góly a postoupit," mínil obránce David Zima.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Slavia v soutěžích UEFA prohrála úvodní venkovní duel dvojzápasu výsledkem 0:2 počtvrté v historii. V předchozích třech případech dokázala souboj zvrátit jen jednou, a to v sezoně 2000/01, kdy doma v odvetě proti Osijeku smazala manko vysokým vítězstvím 5:1. Za Trpišovského Pražané před třemi lety po venkovní porážce 0:2 v Budapešti dvojzápas s Ferencvárosem neotočili, doma v odvetě 3. předkola Ligy mistrů tehdy dosáhli na triumf 1:0.

Slavia ve všech třech dosavadních utkáních s Lille prohrála minimálně o dvě branky, francouzský tým naopak zvítězil v každém z pěti duelů s českými soupeři v pohárech. V roce 2009 v Edenu v Evropské lize deklasoval vršovický celek 5:1 a připsal si nejvyšší venkovní triumf v pohárech. Slavia naopak utrpěla jednu ze dvou nejtěžších domácích porážek na evropské scéně v historii.

"Čelíme velké kvalitě, hráče Lille je těžké zastavovat. Musíme jim to více znepříjemnit, být k soupeři blíž, lépe dostupovat. Musíme se zlepšit v dost věcech, zvýšit pohyb, agresivitu a držení míče, abychom jim znemožnili kombinaci. Potřebujeme si vytvořit více situací ve vápně," podotkl Trpišovský.

Slavia měla volno

Slavia od minulého úterý nehrála, o víkendu v domácí soutěži v Mladé Boleslavi nenastoupila, protože si soupeř nechal zápas odložit kvůli účasti ve 4. předkole Konferenční ligy. Lille se v sobotu naladilo na odvetu v Edenu vítězstvím nad Angers a potřetí za sebou vyhrálo výsledkem 2:0.

"My jsme chtěli s Boleslaví hrát, nechtěli jsme mít pauzu osm dní. Z tohoto pohledu je to pro nás spíše nepříjemnost a výhoda pro soupeře," mínil Trpišovský. Jeho protějšek Bruno Génésio si pochvaloval před odvetou dvoubrankový náskok. "Ale musíme zůstat ostražití. Je před námi těžká bitva, zvlášť když budeme hrát venku," podotkl trenér Lille.

Odveta v Edenu začne ve středu v 21:00. Kvůli zranění z prvního duelu bude Trpišovský postrádat defenzivního univerzála Lukáše Masopusta, místo něj se na pravý kraj obrany vrátí David Douděra, který před týdnem scházel z osobních důvodů. Kouče Pražanů čeká jubilejní 100. utkání v trenérské kariéře v pohárech.