Royale Union má obrovskou kvalitu, ale nám Evropa sedí, ví Provod. Nabídku z Itálie neřeší

Reprezentant Lukáš Provod (27) ujistil, že přestože měl v minulých dnech nabídku z italského Empoli, plně se soustředí jen na Slavii. Pražany ve středu v Edenu čeká úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů proti belgickému Royale Unionu Saint-Gilloise. Účastník letošního mistrovství Evropy na tiskové konferenci uvedl, že po atypické krátké letní přípravě se fyzicky cítí na stoprocentní úrovni.

Češi na Euru vypadli ve skupině, sedmadvacetiletý ofenzivní záložník však v Německu patřil k nejlepším hráčům národního týmu. Dal gól v úvodním utkání Portugalsku a vzbudil zájem pozorovatelů. Chtělo ho získat Empoli, Slavia však nabídku sedmnáctého klubu minulé sezony Serie A odmítla.

"Zpracoval jsem to normálně, snažím se soustředit stoprocentně jen na Slavii. Cíl je jasný: postoupit do Ligy mistrů. Nemám tolik rád přípravu, přípravné duely. Přípravná fáze byla kratší, cítím díky tomu plno sil. Volno bylo dostatečné, proběhlo doběhání. Jednodušší, než které probíhá v klasické přípravě. Fyzicky se cítím stoprocentně a těším se na zítřejší zápas," řekl Provod před dnešním odpoledním tréninkem.

Empoli za něj podle spekulací médií nabídlo čtyři, posléze pět milionů eur (v přepočtu přibližně 100, respektive 125 milionů korun). Pražané si však údajně své opory cení na sedm až osm milionů eur (175 až 200 milionů korun).

Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na sociální síti X informoval, že uvolnění jednoho z pilířů sestavy pro boj o Ligu mistrů nepřichází v úvahu. "Jednalo se o hostování s opcí za úsměvných podmínek. Zkuste nevěřit všemu na sociálních sítích. Empoli slyšelo jasné ne a o žádná další jednání nestojíme," napsal šéf klubu.

Hráč s 22 starty a třemi góly v reprezentačním dresu se tak chystá na soupeře, jehož si slávisté při losu přáli ze všech nejméně. "Nerad bych Union k někomu přirovnával, to by bylo bez respektu. Ale podle toho, co jsme zjistili z řady videí, kvalitu mají obrovskou, hlavně ve středu hřiště. Používají několik rozestavení, čekají nás odlišná utkání než v české lize. Přesto věřím, že budeme úspěšní, evropský styl nám sedí," uvedl Provod.

Tradiční belgický klub z bruselské čtvrti Forest se svého času propadl až do čtvrté ligy. Před šesti lety ho koupil britský sázkový miliardář Tony Bloom a se společníkem Alexem Muziem zahájili pomocí datové analýzy velkou transformaci. V roce 2021 se Union po 48 letech vrátil mezi elitu, od té doby se drží ve špičce belgické ligy a je úspěšný v evropských pohárech.

"Příběh Unionu je inspirativní spíš pro klub, než pro hráče. Klobouk dolů, že dokážou držet kvalitu i přes časté odchody. Jejich raketový vstup do nejvyšší soutěže i evropských pohárů je hodný našeho uznání a respektu," poukázal plzeňský rodák.

Jeho role v týmu roste, už patří k lídrům. "Často je mi to zmiňováno. Myslím, že moje role se nemění teď, děje se tak už delší dobu. Prošel jsem určitou fází, ve Slavii jsem dlouho, znám dobře náš styl fotbalu. I s ohledem na to, jak se tým obměnil a já už také nejsem nejmladší, tak cítím, že by ostatní mladší hráči měli a potřebují k někomu vzhlížet. Snažím se, abych takovým hráčem byl já," potvrdil Provod.