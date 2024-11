Zlomový zápas, který mohl utnout trápení Sparty, se nekonal. Letenští prohráli v Lize mistrů s francouzským Brestem 1:2 po výkonu plném chyb a experti ve studiu Nova Sport museli sportovně uznat, že si svěřenci kouče Larse Friise porážku zasloužili. "Soupeř byl nad síly Sparty, která neodehrála dobré utkání," věděl bývalý reprezentační kanonýr Jan Koller (51). "Zápas mohl skončit i vyšším rozdílem," dodal.

Trojice expertů, kteří se sešli ve studiu stanice Nova Sport, měla sparťanskou minulost. Bylo znát, že je představení borců v rudých dresech bolí. "Brest vyhrál zaslouženě, byl nad síly Sparty. Té moc přeju, aby se trápení prolomilo a byla zase tou Spartou, na kterou jsme byli na začátku sezony pyšní,“ konstatoval Jan Koller.

Bývalý obránce Letenských Michal Kadlec sice pochválil obránce Brestu za výkon, jedním dechem ale poznamenal, že utkání bylo hlavně o Spartě a chybách, které udělala. "Brestu to hodně zjednodušila, chyb tam bylo hodně a je štěstí, že soupeř ty situace neřešil dobře. Ze strany Sparty byly dobré dvě poslední minuty, ale to je na Ligu mistrů málo," věděl.

"Kdyby Sparta dostala Brest na začátku sezony, kdy jela, tak by vyhrála. O tom jsem přesvědčený. Ale potkala ho v těžké situaci a zaslouženě prohrála," shrnul na první dobrou dojmy z utkání Roman Bednář, současný trenér třetiligového Motorletu.

Neskrýval, že čekal od Sparty během utkání změnu herního stylu. "Dával bych balony do vápna a sbíral druhé míče. Přistoupil bych k téhle změně ale dříve než na poslední minuty. Zvláště, když tam máš takového útočníka obrovskýho, který si s tím umí poradit," dodal.

Všichni experti se shodli na tom, že Letenští udělali v utkání celou řadu zbytečných chyb. "Že nějakou chybu může udělat Vindahl při rozehrávce, s tím se počítá. Ale chybovali i Pany a Víťa," narážel Bednář na zaváhání kapitána Filipa Panáka i Martina Vitíka.

"Rozehrávka byla šílená, je to furt dokola. Naštěstí to Brest nevyužíval, mohl to být totální debakl," přizvukoval Koller. "Nevím, co mají hráči za taktický plán, ale přece, když to nejde, tak to kopnu na tribunu a nekomplikuji si to," dodal.

"Výkon Sparty pak korunoval vlastní gól. Domácí se těch chyb nepoučili a byl z toho zápas blbec se vším všudy," konstatoval Michal Kadlec.

"Nejhorší je, že se nemůžeš jít ani opít, protože další zápas je za pár dní. Tým se prostě musí semknout a začít od základů. Zažil jsem na Letné, že se na nás pískalo, to se hraje nepříjemně, kluci se musí semknout, jezdit po zadku, vyvarovat se chyb a nějakou výhrou to zlomit," naznačil, jak by to mělo ze strany Sparty vypadat do budoucna.

Další problém byl v tom, že Sparta poprvé trefila mezi tyče až v nastaveném čase a hned z toho bylo gól.

"Olatunji bojoval, makal, tohle je pro něj odměna. Jeho hra čněla, šel napadat. Cítil jsem z něj, že chce víc," chválil Bednář a zmínil absenci dvou velkých ofenzivních opor Lukáše Haraslína a Veljka Birmančeviče. "Ti jsou prostě nadstandardní, jejich odvaha tam chyběla."

Další šanci na vylepšení dojmu budou mít Friisovi svěřenci už v neděli, kdy vyzvou Mladou Boleslav.