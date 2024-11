Udělali jsme příliš mnoho chyb, litoval Cobbaut. Ideální scénář? Dvanáct bodů z dvanácti

Fotbalista Elias Cobbaut po své premiéře v Lize mistrů neskrýval, že je z domácí porážky 0:1 s Brestem frustrovaný. Vadilo mu, že se hráči Sparty dopustili příliš velkého počtu chyb, on sám jich předvedl několik. Šestadvacetiletý belgický obránce nicméně novinářům řekl, že ve druhé polovině soutěže jeho tým zabojuje o každý bod.

Na Letnou dorazil v průběhu podzimu z Parmy, hned se však zranil. V rudém dresu tak debutoval až minulý týden v domácím poháru proti druholigovému Brnu, zahrál si 15 minut v ligovém utkání s Baníkem a teď absolvoval i premiéru v Lize mistrů. Představoval si ji však úplně jinak. "Jsem frustrovaný, jak taky jinak. Pokaždé totiž chceme vyhrát," uvedl Cobbaut.

Několikrát chyboval v rozehrávce, což v jednom případě Sparta zaplatila druhým gólem, když si míč do vlastní sítě srazil Kaan Kairinen. "Víme, že teď máme složité období. Ale myslím, že z každého zápasu si můžete něco vzít a těžit z toho v příštích utkáních, které snad budou vítězné," doufal rodák z Mechelenu.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

"Musíme se na zápas v klidu podívat, pořádně ho s týmem probrat a zanalyzovat. Udělali jsme příliš mnoho chyb, na nikoho je ale neházíme, jsme tým," ujistil Cobbaut.

Jeho spoluhráč Jakub Pešek přiznal, že mužstvo je po posledních porážkách pod pomyslnou dekou. "Nemyslím, že chyby pramenily z nízkého sebevědomí. Ve fotbale vítězí týmy, které udělají méně chyb. My jich udělali až moc, navíc jsme nedokázali využít ty, jichž se dopustil soupeř. Ale nemá smysl to na někoho házet, je to týmový sport. Jsme v tom společně," zopakoval obránce, který má jeden start za belgickou reprezentaci.

Letenští se po nadějném startu zastavili v Lize mistrů na zisku čtyř bodů. Po čtyřech kolech se tak propadli na nepostupovou 26. příčku. "Nejsme spokojení. Ideální by bylo mít 12 bodů z 12. Ale je to Liga mistrů, každý zápas je náročný. Zvlášť když se nám teď tolik nedaří," poznamenal Cobbaut.

Spartu čeká ještě druhá polovina ligové fáze. "Budeme bojovat o každý bod. Bojovali jsme ostatně i proti Brestu, rozhodně jsme nic nevypustili," dodal.

Tabulka Ligy mistrů