I když čelil Salcburku v rámci letní přípravy, ostrý start v Lize mistrů bude pro sparťanského trenéra Larse Friise (48) daleko těžší zkouškou. "V pohárech jsou zkušenějším mužstvem než my, mají navíc víc zkušeností s Champions League, ale věřím, že jsme dobře připraveni," pronesl kouč Pražanů na předzápasové tiskové konferenci. Mimo jiné také potvrdil, že obránce Asger Sörensen (28) je zraněný a do utkání nezasáhne.

Ještě než mohly média pokládat dotazy, vzal si trenér Lars Friis slovo a poslal vzkaz lidem, které zasáhly masivní povodně v uplynulých dnech. "Byly to strašné obrázky, které jsme viděli, co se dělo v Česku. Lidé bez domova, elektřiny, jídla...," neskrýval dánský kouč zděšení. "Soucítím se všemi, kteří přišli o domov či byli povodněmi nějak zasaženi," dodal. Ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík navíc uvedl, že klub plánuje skrze svůj nadační fond zasaženým lidem finančně pomoct.

Co očekáváte od prvního zápasu v Champions League?

"Jsme v dobré náladě, tvrdě jsme pracovali. Jsme soustředěni a těšíme se na zápas. Očekáváme další kouzelnou noc na Letné. Obzvlášť poté, co jsme konečně zpátky v Champions League. Zájem fanoušků byl takový, že bychom prodali další tisíce lístků, kdybychom měli kapacitu."

Preview zápasu Sparta Praha – Salcburk. Livesport

A co říkáte na to, že první duel hrajete proti Salcburku?

"Je to zkušenější soupeř než my. Ligu mistrů si v posledních letech zahrál několikrát. My ale zase nabrali zkušenosti v Evropské lize, takže věřím, že jsme dobře nachystaní. Je to velmi zkušený tým v evropských pohárech, který navíc vychovává spoustu skvělých hráčů. Mají na to také obrovský rozpočet. Staví tým pro to, aby byli úspěšní v evropských pohárech, ne jen v rakouské lize.”

Dokážete popsat, v čem jsou opravdu dobří?

"Salcburk si už několik let drží základní herní principy. Jedná se o intenzitu a agresivitu. Jsou v tom vážně dobří. Ať už v ofenzivě či v defenzivě. Přesně takové je zítra očekávám."

Týmu se ujal nový trenér Pep Lijnders, který v minulé sezoně působil jako asistent v Liverpoolu, s nímž jste hráli. Může vám to nějak pomoct při přípravě?

"Je to velmi dobrý trenér, který byl natolik kvalitní, že si ho vzala mezi sebe velké trenérské osobnosti. Například třeba i v Nizozemsku. Jak ho znám, tak si myslím, že chce hrát ještě více fotbal než třeba hrál Liverpool. Rád drží balon, kontroluje hru. Má navíc velmi dobrou výstavbu hry. Rozhodně se jedná o velmi dobrého trenéra, který je na začátku své kariéry."

Berete Salcburk tak, že je to soupeř na vaší úrovni a měli byste ho porazit?

"To je těžká otázka… Těžko říct, jestli jsou na tom stejně jako my. To je možná váš pohled, ale my jsme tu doma a to by nám mělo pomoct."

V létě jste říkal, že skládání sestavy je pro vás přirovnatelné ke skládání puzzlí. Platí to stále?

"Myslím, že jako trenér to máte pořád stejné. Neustále zvažujete, jakého hráče postavíte. Obzvlášť, když musíte rotovat sestavu. Je dobře, že máme široký kádr a je v něm velká konkurence. Z toho mám velkou radost. Na druhou stranu máme hráče, kteří si přivodili nějaká zranění, pak tu jsou ti, kteří se vrátili po zranění a musíme na ně opatrně, takže neustále něco řešíte. Ale to je součást fotbalu."

Na tréninku chyběl Asger Sörensen. Jak to s ním vypadá?

"Ano, nebyl na tréninku. Má zranění a nebude připravený k zápasu, ale věřím, že budeme i tak dobře připraveni."