Fotbalový internacionál Vratislav Lokvenc (50) věří, že Sparta ve středeční premiéře Ligy mistrů může proti Salcburku uspět. Bývalý útočník získal na Letné pět mistrovských titulů, později přidal jeden i v dresu sedmnáctinásobného rakouského šampiona. Rodák z Náchoda zažil v roce 2005 nástup koncernu Red Bull, který předznamenal éru úspěšného a silného Salcburku. V rozhovoru zavzpomínal také na rok 1997, kdy svým gólem proti rakouskému soupeři pomohl Spartě k postupu do Ligy mistrů.

Hrál za oba týmy, los úvodního kola ligové fáze milionářské soutěže mu udělal radost. "Soupeři se v poslední době potkávají v přípravě, naposledy letos v létě (2:2), takže se dobře znají. Větší kvalita by samozřejmě měla být na straně Salcburku, hraje Ligu mistrů pravidelně a má s ní velké zkušenosti, zatímco Sparta se do ní vrací po 19 letech. Na Letné však čekám vyrovnaný zápas," uvedl Lokvenc.

Po odchodu ze Sparty hrál v Německu za Kaiserslautern a Bochum, pak následoval Salcburk. S nikým z bývalého klubu teď není v kontaktu. "Je to už kupa let. Navíc se tam hráči rychle mění, neustále je kupují a zase prodávají, takže obměna kádru je velká. Já tam přišel shodou okolností s nástupem Red Bullu. Tenkrát začali budovat něco, co završili vlastně až teď. Akademii mají snad nejlepší v Evropě, plus veškeré zázemí. To za nás ještě nebylo," řekl držitel bronzové medaile z Eura 2004.

Se Salcburkem se stal mistrem v sezoně 2006/07. A když si na jaře dalšího ročníku odskočil na hostování do Basileje, získal titul i s ní. "V Salcburku jsem zažil slavného italského trenéra Giovanniho Trapattoniho. Situace v klubu byla hodně nestabilní, nahoru a dolů. Střídali se trenéři, funkcionáři i hráči, nevěděli jste, jestli tam zůstanete měsíc, dva nebo ještě rok," vybavil si odchovanec Náchoda a Hradce Králové.

Od té doby ušel klub z Mozartova města kus cesty. "Teď už se situace ustálila. Vychovávají hráče pro velké kluby a draze je prodávají, klidně za desítky milionů eur. Třeba Karim Adeyemi šel do Dortmundu za 30 milionů. Pak si zase mohou dovolit nakoupit kvalitu pro Ligu mistrů. Líbilo by se mi, kdyby se k něčemu podobnému dopracovala i Sparta."

Se Salcburkem ho váže také jedna ještě starší vzpomínka. V srpnu 1997 mu dal v rudém dresu gól ve 2. předkole a výrazně tak přispěl k výhře 3:0 a postupu do Ligy mistrů. "Venku jsme remizovali ještě na starém stadionu 0:0, byl to bojovný zápas bez velkých šancí. Doma jsme je v odvetě přehráli, což je evidentně zaskočilo. Už tehdy měli dobrý tým, s něčím takovým nepočítali. Dával jsem gól na 2:0 z velkého úhlu. Tvrdý zápas, hodně nás kopali. Winklhofer dokonce dostal během druhé půle červenou kartu a dohrávali jsme proti deseti, což nám taky pomohlo," připomněl Lokvenc, jak si tým kouče Jozefa Chovance vysloužil skupinu s Parmou, Dortmundem a Galatasarayem.

Letošní reforma Ligy mistrů se králi střelců české nejvyšší soutěže ze sezony 1999/2000 zamlouvá. Šestatřicet účastníků bude klasifikováno v jediné společné tabulce."Přibylo zápasů, každý bod se bude počítat. Věřím, že nějaké by Sparta mohla uhrát. Soupeře má samozřejmě velmi těžké. Ale s každým bude hrát jen jednou, ne na postup doma a venku, to se pak může stát cokoliv. Třeba remíza nebo překvapivá výhra. Manchester City, Inter Milán, Atlético Madrid nebo Leverkusen jsou asi někde jinde. Pokud chce Sparta pomýšlet na umístění do 24. místa a postup, pak mě jako možnosti napadají zápasy se Salcburkem, Stuttgartem nebo Brestem."

Tím netvrdí, že je Salcburk snadný soupeř. "Pozor, nejsou to žádná ořezávátka. Ligu mistrů budou hrát už šestou sezonu po sobě. Myslím, že velkou trefou pro ně letos bylo angažování trenéra Lijnderse. V Liverpoolu byl dlouholetým Kloppovým asistentem, získal spoustu zkušeností. Staví si tým podle svého a vedení mu vychází vstříc. Přesto si myslím, že Sparta v úvodním zápase šanci má," doufá Lokvenc.