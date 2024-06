Šest hráčů na obou stranách barikády. Hakimi a spol. oblékali dres Realu i Borussie

Rivalita mezi Realem Madrid a Borussií Dortmund rozhodně není z nejvypjatějších, k jejich největším střetům ostatně došlo až v posledních letech. Existuje ovšem několik hráčů, kteří oblékali dresy obou týmů. Minipříběhy šesti z nich přibližuje redakce Livesport Zpráv.

V současné době patří mezi nejlepší fotbalisty na světě. Bellingham, který byl nedávno vyhlášen nejlepším hráčem uplynulé sezony španělské La Ligy, se těší na své první finále Ligy mistrů. A premiéra to pro Angličana bude vskutku speciální – o "ušatý pohár" zabojuje v rodné zemi proti Borussii Dortmund, v jejímž dresu odehrál tři sezony.

Reinier je pravděpodobně nejméně známým fotbalistou na tomto seznamu. V současné době stále patří Realu, ačkoli ročník 2023/24 strávil na hostování v italském Frosinone, které sestoupilo do Serie B. V minulé sezoně byl zapůjčen v Gironě a dva roky působil také v Borussii.

Marocký reprezentant, semifinalista posledního mistrovství světa, je produktem mládežnické akademie Realu. V současné době působí v PSG, kde je po přestupu z Interu již tři sezony. Dva soutěžní ročníky však strávil také v Dortmundu, s nímž v roce 2019 vyhrál německý Superpohár a dostal se do povědomí široké veřejnosti. Dva roky předtím vyhrál rovněž španělský Superpohár – tehdy v dresu Bílého baletu.

Šikovný středopolař s turecko-německým původem se v hlavním městě Španělska nedokázal plně prosadit. V sezoně 2011/12 si připsal jen čtyři starty, pod trenérem José Mourinhem však vyhrál La Ligu a Superpohár. V Dortmundu se mu dařilo lépe, celkem tam odehrál 11 sezon rozdělených do tří etap – jednou ovládl Bundesligu i pohár, dvakrát Superpohár a stal se také vicemistrem Evropy. V současné době působí v Borussii jako asistent trenéra Edina Terziče.

Německý obránce strávil v Madridu tři sezony, ve kterých toho příliš neodehrál. Na svém kontě má však jeden ligový titul a Superpohár. Předtím byl sedm let členem Die Borussen, kde byl důležitou součástí týmu, kterému pomohl získat bundesligový titul.

Metzelder v barvách Realu v zápase proti Borussii. AFP

Další Brazilec. Conceiçao do Madridu přišel z Deportiva La Coruňa, na Estadio Santiago Bernabéu strávil tři sezony a získal dva tituly v La Lize a jeden Superpohár. Z královského klubu odešel do Borussie, kde však odehrál pouze ročník 2003/04, načež zamířil do tureckého Galatasaraye.