Slavia se v Belgii pokusí zopakovat výborný výkon z úvodního zápasu a stvrdit postup

Fotbalisté Slavie v úterý nastoupí v Bruselu k odvetě 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Saint-Gilloise. Pražané minulý týden v úvodním duelu v souboji úřadujících vicemistrů svých zemí zvítězili 3:1 a k postupu by si mohli dovolit i porážku o jednu branku. Červenobílí očekávají na stadionu Anderlechtu Brusel, kde má Union pohárový azyl, těžší zápas.

Slavia v minulém týdnu v Edenu dominovala a i díky dvěma brankám letní posily útočníka Tomáše Chorého zvládla vstup do kvalifikace úspěšně. Pražané usilují o třetí postup do hlavní fáze Ligy mistrů, kterou si dosud zahráli v letech 2007 a 2019. Pokud by Saint-Gilloise vyřadili, v závěrečném 4. předkole by se utkali s lepším z dvojice Lille - Fenerbahce Istanbul. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského mají už nyní jistotu minimálně hlavní části Evropské ligy.

"Jdeme si pro postup. Ono je sice hezké, že máme dvougólový náskok, ale víme, co nás čeká. Union je strašně silný soupeř, navíc doma. Sice nebudou hrát na svém stadionu, ale budou tam mít vlastní fanoušky a očekávám dobrou kulisu," řekl asistent trenéra Milan Kerbr klubové televizi před cestou k venkovnímu utkání v pohárech, kam Slavia tradičně zamířila již o dva dny dříve, tedy v neděli vpodvečer.

Union v soutěžích UEFA prohrál jen minulý z posledních šesti domácích zápasů. V předchozí sezoně dokázal v Evropské lize porazit slavný Liverpool 2:1. Slavia v předkolech pohárů zvítězila v jediném z posledních osmi venkovních duelů.

"Měli jsme dobrou přípravu na soupeře. Strávili jsme hodně času u videa, před odletem jsme na hřišti na tréninku ještě zkoušeli některé taktické věci. Doufám, že budeme dobře naladěni," uvedl Kerbr.

Slavia v sobotu v generálce porazila Olomouc 2:0 a ani ve čtvrtém kole ligové sezony neprohrála a neinkasovala. V součtu s letní přípravou nenašla přemožitele od dubna už v 17 zápasech po sobě. "Proti Olomouci dostali šanci hráči, kteří na ni delší dobu čekali. S výkonem jsme spokojeni a zároveň nás těší, že jsme pošetřili síly, které mohou být v Bruselu klíčové," poznamenal Kerbr.

Union na začátku sezony po vítězství 2:1 nad Bruggami získal domácí Superpohár, poslední dva zápasy mu ale nevyšly. Po prohře v Edenu utrpěl porážku i v sobotu v belgické lize, na stadionu Westerlo podlehl v přestřelce 3:4. "Slavii jsme se v Edenu nedokázali vyrovnat ve fyzickém pojetí hry. Určitě se ale poučíme z chyb a naprosto věřím tomu, že v odvetě ještě máme šanci postoupit. Musíme lépe kontrolovat hru," prohlásil trenér Sébastien Pocognoli.

Union kvůli nevyhovujícímu stadionu našel azyl v pohárech v aréně slavného Anderlechtu, kde se již Slavia v minulosti dvakrát představila. Bruselskému klubu v obou případech podlehla, naposledy v roce 2016 prohrála 0:3 ještě za trenéra Dušana Uhrina mladšího.

Statistiky zápasu. Livesport

"Je super, že se bude hrát na stadionu s velkou historií. Zase se dostaneme na dobrý venkovní stadion, takové mám rád. Navíc by měla být i velká kapacita pro naše fanoušky, to je taky plus," prohlásil Trpišovský.

Odveta bude mít v úterý výkop ve 20:30. Do sestavy Slavie se po vypršení trestu za vyloučení v závěru minulé pohárové sezony může vrátit jeden z kapitánů Tomáš Holeš, naopak domácím bude po červené kartě v Edenu chybět Mohammed Fuseini. S pražským týmem odcestoval do Belgie i uzdravený záložník Petr Ševčík.