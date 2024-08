Soupeře do ničeho nepouštíme, těší Kinského. V Belgii vychytal páté čisté konto sezony

Šest soutěžních zápasů, pět čistých kont. Brankář Antonín Kinský (21) po zranění Jindřicha Staňka (28) vstoupil do sezony jako nová gólmanská jednička slávistických fotbalistů a zatím prožívá snový úvod ročníku. Povedené výkony podtrhl i v Bruselu, kde vychytanou nulou pomohl Pražanům k vítězství 1:0 nad Saint-Gilloise v odvetě 3. předkola Ligy mistrů a k potvrzení postupu do závěrečného play off. Kinský v rozhovoru pro klubovou televizi vyzdvihl, že jeho spoluhráči prakticky nepouštějí soupeře do šancí.

"Je to práce celého týmu. Teď už vím, že v těch zápasech tolik práce nebude. Samozřejmě když bude, jsem na to připravený. Udělám maximum, abych to málo, co bude, vyřešil. Zbytek je víc o nějaké organizaci, hře nohama, pomoci klukům při centrech," uvedl Kinský, jehož tým stvrdil v Belgii postup po vítězství 3:1 v domácím duelu z minulého týdne.

"Když nějaká práce bude, budu se snažit to udělat co nejlíp. I když musím říct, že kluci hlavně vzadu, ale i jako celý tým brání skvěle. Soupeře prakticky do ničeho nepouštíme," pochvaloval si jednadvacetiletý gólman, který se v létě vrátil do Slavie po hostováních ve Vyškově a v Pardubicích.

V odvetě proti Saint-Gilloise na něj šly tři střely. Největší šanci měl Union v 39. minutě, kdy útočník Promise David hlavičkoval do břevna. "Jestli jsem to tečoval? Já nevím, s (manažerem A-týmu) Přémou (Kovářem) jsme se hecovali. Myslím, že asi jo, že jsem měl ruku přesně mezi břevnem a balonem," řekl Kinský.

"Přéma říkal, že pod. Podíváme se na to, ale myslím, že mám pravdu. On totiž není zvyklý, že se dá dostat až tak vysoko. On to z té výšky nezná," vtipkoval Kinský na adresu 38letého bývalého brankáře.

Slavia podle něj zvládla odvetu velmi dobře takticky. "Za mě se nám povedl začátek zápasu. Povedlo se nám je na určitou dobu zmáčknout, což pro nás bylo důležité. Ten tlak, který si oni chtěli od začátku zápasu vytvořit, neměli. Samozřejmě hráli doma, takže postupem času se do něj dostali. Ale myslím, že ty pasáže nebyly tak dlouhé, hlavně v první půli, což nám hrálo do karet," uvedl Kinský.

"Druhou půli toho měli víc, ale myslím, že se nám pořád dařilo je nepouštět do šancí. Paradoxně jedinou šanci měli v první půli, v druhé jen náznaky. Zvládli jsme to a nakonec jsme to ještě uzavřeli gólem," těšilo syna stejnojmenného bývalého českého reprezentanta.

O účast v hlavní fázi Ligy mistrů si Pražané zahrají s francouzským Lille. "Těším se moc. Bude to zase těžký dvojzápas. Ale myslím, že pravidelně ukazujeme kvalitu a že máme na to, abychom to zvládli. Jsou to poslední dva zápasy, dáme do toho všechno. Všichni chceme Ligu mistrů hrát. Pro takovéhle zápasy fotbal děláme," dodal Kinský.