Sparta vykročí na cestu za vysněnou Ligou mistrů, v Dublinu vyzve Shamrock Rovers

Jako první z pěti českých zástupců vstoupí do kvalifikace evropských pohárů fotbalisté Sparty. Pražané se v úterním úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů představí na hřišti irského týmu Shamrock Rovers. Mužstva se ještě neutkala, Letenští navíc v pohárech nikdy nenarazili na irský celek. Zároveň půjde o souboj dvou úřadujících mistrů svých zemí a rekordmanů v počtu titulů. Průběh utkání, které má výkop ve 21:00, můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Spartu před vzájemným soubojem může těšit vynikající pohárová bilance českých týmů proti irským soupeřům. Tuzemské celky ve 12 utkáních neprohrály a v 11 případech zvítězily (bez Poháru Intertoto). Navíc Shamrock všech šest pohárových duelů s českými mužstvy prohrál včetně dvou zápasů v Poháru Intertoro v roce 2003 s Libercem.

"Do předkola jdeme s jasným cílem postoupit. Čeká nás nepříjemný zápas, ale věřím, že ho zvládneme," prohlásil stoper a kapitán Pražanů Filip Panák, který s týmem v minulé sezoně došel do osmifinále Evropské ligy.

V úterý však nenastoupí, protože stejně jako například ekvádorský reprezentant Ángelo Preciado s mužstvem neodcestoval. Pravý bek po návratu z jihoamerického šampionátu ještě není v ideální formě, Panáka se dánský trenér Pražanů Lars Friis rozhodl šetřit před dalšími zápasy.

Zatímco Sparta do kvalifikace teprve vstoupí, Shamrock už má za sebou úvodní předkolo. V něm po výsledcích 0:0 venku a 2:1 doma vyřadil Víkingur Reykjavík, přestože oba zápasy dohrával v oslabení. V domácí odvetě navíc v osmé minutě závěrečného nastavení přečkal penaltu, která by poslala duel do prodloužení.

"Shamrock je klasický tým bojovníků, musíme tedy být připraveni na dvě bitvy. Pohárová utkání hrají s velkým srdcem. Oba góly vstřelili po rychlé přechodové fázi. Je to fyzický tým, doma jim publikum přidává nějaká procenta," řekl dánský trenér Pražanů Lars Friis, jehož svěřenci v případě postupu získají jistotu minimálně účasti v Konferenční lize.

Irské mužstvo si ještě hlavní fázi Ligy mistrů nikdy nezahrálo, ve skupině pohárů se dosud představilo jen dvakrát a v obou případech skončilo poslední.

Sparta od posledního postupu do skupiny Ligy mistrů v sezoně 2005/06 vypadla v kvalifikaci soutěže devětkrát po sobě, loni ve 3. předkole nestačila v penaltovém rozstřelu na FC Kodaň. Nadto od ročníku 2012/13 nevyhrála venku v předkolech pohárů 17 zápasů v řadě.

Shamrock je po 23 zápasech v irské lize, která se hraje systémem jaro-podzim, čtvrtý se ztrátou 13 bodů na vedoucí Shelbourne. V páteční generálce navíc prohrál v Irském poháru na hřišti Bohemian 0:1. Letenští ve stejný den v úvodním ligovém kole porazili doma po obratu Pardubice 2:1.

Vedle Sparty si o Ligu mistrů zahraje i její městský rival Slavia, která začne ve 3. předkole. Tento týden rozehrají kvalifikaci Konferenční ligy Mladá Boleslav a Ostrava. Zbývajícím českým účastníkem v pohárech je Plzeň, Viktorii čeká 3. předkolo Evropské ligy.