Na Sadílka dýchlo v Irsku kouzlo ostrovního fotbalu. Každý z nás by měl hrát jako o život, řekl

Na záložníka Lukáše Sadílka (28) po příchodu na stadion irského týmu Shamrock Rovers, kde Sparta rozehraje v úterý druhé předkolo Ligy mistrů, okamžitě dýchla atmosféra ostrovního fotbalu. Na tiskové konferenci uvedl, že touha vrátit letenský tým po 19 letech do hlavní fáze soutěže je obrovská. Podle něj by se proto mělo každé utkání v kvalifikaci hrát jako o život.

Kapacita stadionu úřadujícího irského mistra dosahuje 10 500 míst. Sparta absolvovala předzápasový trénink už na Strahově, hráči si ale po příletu do Dublinu Tallaght Stadium prošli a seznámili se i s jeho zázemím včetně nepříliš prostorných kabin.

"Hned, jak jsem vstoupil na stadion, dýchlo to na mě. Ten ostrovní fotbal a stadiony jsou jiné, strašně se mi tu líbí. Hřiště je nádherné, skvěle připravené. Co se týče kabin, to je kultura, která tady je," řekl Sadílek. "Když jsme hráli na Rangers, kabina nebyla o moc jiná. Tohle miluju, je to krásné. Jsou to přesně obrázky stadionů z doby, kdy se člověk díval na fotbal jako malý," prohlásil středopolař.

Vidina Ligy mistrů podle něj všechny hráče přitahuje. "Je to sen každého mladého kluka, který vyrůstá na vesnici a odmala sleduje zápasy. Určitě má postupné cíle, ale tím nejvyšším je vždycky Liga mistrů, kde soupeří s nejlepšími hráči a týmy na světě. Je to obrovský sen každého z nás, kterého chceme dosáhnout," uvedl trojnásobný český reprezentant.

"Věřím, že můžeme čerpat ze zkušeností z posledních dvou roků, hlavně za ten minulý, kdy jsme hráli Evropskou ligu a postoupili ze strašně silné skupiny. Tým se vhodně doplňuje a věřím, že máme dostatek zkušeností na to, abychom zvládli nejen tento dvojzápas, ale i ty následující. Pro nás je obrovská touha a přání se do Ligy mistrů dostat a zahrát si proti těm nejlepším," prohlásil Sadílek.

Myslí si, že tlak panuje celou sezonu. "Ve Spartě není den, kdy by to nebylo pod tlakem, protože musíme podávat nějaké výkony a každý zápas chceme vyhrát. Tady se pro nás nic nemění. Je to Liga mistrů a velké očekávání. Jsme si vědomi toho, že Sparta v Lize mistrů dlouho nebyla. Chceme to změnit," mínil odchovanec Slovácka.

"Je to nejlepší soutěž, všichni se tam chtějí dostat. Každý by měl hrát zápas jako o život. Bude to velice náročné, kór tady, jejich stylem hry to bude ještě horší. Věřím, že to bude velice nepříjemné. Musíme se tomu nejen přizpůsobit, ale být v tom lepší," řekl Sadílek, jehož o tři roky mladší bratr Michal hraje v nizozemském Twente.

Vítěz se ve 3. předkole utká s rumunským FCSB, nebo Maccabi Tel Aviv. Poraženého čeká slovinský tým Celje, či Slovan Bratislava.