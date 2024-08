Nicolae Stanciu (31) je aktuálně největší hvězdou rumunského fotbalu. Během pestré kariéry si zahrál za FCSB i pražskou Spartu, se kterou má v evropských pohárech zkušenosti i v roli soupeře. V roce 2016 v dresu úřadujícího rumunského mistra, který tehdy ještě nosil tradiční jméno Steaua, zhatil sen letenského týmu o postupu do Ligy mistrů. V úterý večer se oba kluby v boji o milionářskou soutěž utkají znovu a Stanciu velí: "FCSB musí Spartu vyřadit.“

V sezoně 2016/17 se to rumunskému celku povedlo. Na Letné se hrálo 1:1, odvetu Sparta prohrála 0:2 a Stanciu zářil. V dvojzápase vstřelil všechny tři branky svého týmu a prakticky sám dovedl Steauau do čtvrtého předkola. Kapitán rumunské reprezentace dodnes vzpomíná na báječný zážitek.

Před úterním zápasem do hráčů FCSB pumpoval hlavně sebevědomí a důvěru ve vlastní síly. "Myslím, že si hráči musí být vědomi své hodnoty. Jsou to mistři Rumunska, hrají za nejlepší tým v Rumunsku, musí věřit ve své síly i své okolí. Já jim věřím! Navíc, stejně jako v roce 2016, je Steaua považována za outsidera. A to může být výhoda,“ myslí si Stanciu.

Dvojzápas startuje na vyprodané Letné, Stanciu si ale myslí, že rumunské fotbalisty atmosféra na stadionu nemůže rozhodit. "Domácí zápas určitě předčí atmosféru, jakou uvidíme na Letné. Fanoušci Sparty nejsou ani nejlepší v Česku, Slavia je má jednoznačně lepší," připustil Rumun, jenž oblékal dres obou pražských klubů.

Jeden rok strávil ve Spartě, přes Saúdskou Arábii se do Prahy vrátil a překvapivě zakotvil v Edenu, kde zanechal výrazně větší stopu. Se Slavií získal dva ligové tituly a i přes sparťanskou minulost se stal oblíbencem fanoušků.

Od jeho české epizody se toho ale mnoho změnilo. Sparta se vrátila na ligový trůn a Slavia na titul čeká již tři roky. Změnu poměrů vnímá i Stanciu. "Klíčovým hráčem je Lukáš Haraslín, to je nebezpečí číslo jedna. Hrál jsem proti němu. Je rychlý, velmi dobře technicky vybavený, je to klíčový muž Sparty,“ tuší.

Nebezpečí pak podle něj může přijít i od Jana Kuchty, se kterým si zahrál ve Slavii. "Když jsme spolu byli v Edenu, hrál výborně a dával hodně gólů. Byli jsme přátelé, ale to skončilo. On odešel do Sparty a já ho pak už nesledoval, už jsme spolu nebyli v kontaktu,“ svěřil se Stanciu.

Současný tým FCSB moc komentovat nechtěl, šanci na postup ale vidí. "Stejně jako Steaua, tak i FCSB má nejlepší hráče v zemi a věřím, že Spartu vyřadí, stejně jako jsme to dokázali my," řekl před zápasem.