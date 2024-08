Sparta v Lize mistrů? Má kvalitu, ale většinou bude outsider. Top týmy jsou jiný svět, říká expert

Real Madrid, Manchester City, Bayern Mnichov či Barcelona. Do takového vesmíru nyní pronikli fotbalisté pražské Sparty, když si po 19 letech zařídili vstupenku do základní skupiny Ligy mistrů. Budou v ní konkurenceschopní? Bývalý hráč Letenských Jakub Podaný (37) věří, že když sparťané podají excelentní výkony, mohou v některých zápasech bodovat. "Ale kluby z kategorie, kam patří například Liverpool, jsou zkrátka úplně jinde," varuje před giganty.

Sparta zvládla oba zápasy s Malmö s čistým kontem. Působilo to na vás jako dominantní postup do Ligy mistrů?

"Myslím, že kdyby takovým stylem Sparta zvládala všechny zápasy, jsou na Letné ohromně spokojeni. Přesto přišel jeden krizový moment, když v odvetě Malmö kopalo penaltu. Mohlo z toho být drama, ale Peter Vindahl exceloval. Byl to klíčový moment utkání. Pokud by se soupeř ujal vedení 1:0, mohlo se to vyvíjet jiným způsobem."

Nakonec zápas sama rozhodla…

"Líbilo se mi to. Hlavně ta druhá branka byla pěkná. Lukáš Haraslín tam při ní odvedl skvělou práci. Motal obranu Malmö, až našel Albiona Rrahmaniho, který vstřelil gól. Pro něj to byl skvělý první zápas v novém angažmá."

Veljko Birmančevič ovládl odvetu s FCSB, nyní řádil zase Lukáš Haraslín. Jsou tato dvě křídla obří silou Sparty?

"Vždy je důležité mít rozdělné ofenzivní úkoly mezi víc hráčů. Soupeř pak netuší, odkud to zrovna může přijít. U nich se mi líbí, jak jsou aktivní. Stává se, že se křídelním hráčům nemusí občas dařit, v ten moment to vezme zrovna jiný spoluhráč. Bylo to vidět i proti Malmö, kdy Birmančevič neproměnil penaltu. Druhou si vzal Haraslín a s přehledem ji dal. Oba mají extrémní kvalitu a pro soupeře Sparty je složité koncentrovat se na oba dva."

Kouč Lars Friis po utkání s Malmö prohlásil, že jejich silnou stránkou je střílení branek. Je současný tým hodně ofenzivní?

"Dotáhli to systémovými věcmi tak daleko, že jsou hodně nečitelní. Pokud jim nefungují jejich tradiční věci, které mají naučené dlouhodobě, umějí na to reagovat. Dřív jim desítky hrály spíš uprostřed, dnes naopak chodí hodně do stran. Vytváření šancí jen dokazuje, že si tým opravdu sedl. Přijde mi, že Sparta umí využívat silné stránky všech svých hráčů. A to nepřijde tak, že trenér udělá nějakou taktiku a bude to fungovat, to je dlouhodobý proces."

Co říkáte na práci Larse Friise a na to, jak navázal na předchůdce Briana Priskeho?

"Sparta pokračuje v koncepci, kterou si nastavila. Tak je to správně. Vnímám to tak, že koncepce klubu by měla být nadřazená trenérovi, protože jinak začínáte vždy od nuly. Trenér by do ní měl vložit nějaké vlastní prvky. Nevidím v práci Priskeho a Friise až tak velké rozdíly. Možná v působení na hráče. V tom je každý člověk jiný. Každý máme jinou osobnost. Trenér Friis úspěšně pokračuje v tom, co fungovalo a možná i proto na něj Sparta ukázala."

Bude tým konkurenceschopný v Lize mistrů?

"Uvidíme, jaké soupeře dostane při losu, to by poté bylo na nějaké detailnější analýzy jejich hry. Každopádně je jasné, že Sparta bude muset v každém zápase předvádět excelentní výkon, aby nepropadla a držela krok se svými soupeři. Jsem toho názoru, že její současný tým může držet krok s ostatními soupeři, kteří jsou kvalitou podobní a může je potrápit a obrat o body. Když se budeme bavit o klubech z kategorie, ze které byl například Liverpool, je to zcela jiný svět."

Čili proti top klubům to bude stále hodně složité?

"To, co Sparta budovala v posledních letech, mají už nějakou dobu vytvořené. Kvalita, inteligence a schopnost hrát v daleko vyšší intenzitě a pod tlakem, je jinde. To však ještě neznamená, že by s nimi Sparta nemohla sehrát vyrovnaný zápas. Jde o to, jak k tomu přistoupí a zda podá bezchybný výkon."

Nad Malmö vedla 2:0, nicméně držela se stále stejného směru. Presovala, hrála ve velké intenzitě. Dřív by se tým po vstřelení spíš zatáhl. Může to být cesta k úspěchu?

"Vždycky je nepříjemné, když vás soupeř nenechá rozehrávat a presuje vás. Zrovna tahle taktika podle mě vzešla z toho, že si Sparta všimla, že to na hráče Malmö fungovalo v prvním utkání. Dělalo jim to potíže, tak si řekli, že u toho zůstanou a budou je nahánět i v odvetě. Navíc hráče hnala obrovská euforie, takže našli další energii k tomu, aby jezdili ještě víc."

Kde vidíte největší nedostatky?

"Poslední zápas jich moc neukázal. Některé kombinace Sparty mohly být ladnější, to asi ano. V minulé sezoně jsme viděli, že jim to často šlo jak po másle, což se nyní moc nestává. Malmö bylo velmi dobře takticky připravené, ale pak Haraslín předvede to, co se stalo před druhou brankou... Na to se moc nachystat nedá. Vždycky to tedy bude o aktuálním rozpoložení hráčů. Sparta hodně rotovala, přišli noví kluci, takže začátek ligy z pohledu hry nebyl úplně hladký, jsou tam věci, na kterých se dá ještě zapracovat. Ovšem nevidím nějakou konkrétní slabinu, která zavání průšvihem."

Ani kvalita lavičky? Nepřijde vám, že jí je základní sestava odskočená?

"To je podle mě přirozená věc. Když jde tým do rotace, vždycky se to někde projeví. Nejde mít všechny hráče stejně kvalitní a zároveň je mít ideálně vytížené tak, aby byli v top formě a neprojevilo se to na hře. S tím se potýká každý tým. Když budete mít 20 stejně dobrých hráčů, nebude to v kabině dělat dobrotu. Je to o tom, jak si s tím týmy dokáží poradit. Alfa a omega trenéra bývá, když postaví nového hráče, aby co nejvíc plnil úkoly, které se po něm chtějí a nebyl to takový rozdíl oproti někomu, kdo má třeba vyšší kvalitu či patří do základní sestavy."

Kolik podle vás Sparta v základní skupině může uhrát bodů?

"Věřím, že nějaké body získá a oproti posledním účastem ve skupině bude znát posun českého fotbalu. K nějakému překvapení může dojít, ale musíme si přiznat, že do všech zápasů půjde Sparta jako outsider. V ideálním rozpoložení nicméně má na to, aby kolem pěti, šesti bodů určitě uhrála. Když to bude víc, budeme všichni jenom rádi."