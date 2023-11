To, co předvádíme v Lize mistrů, nestačí, říká zklamaný Fernandes po dalším fiasku United

Kapitán Manchesteru United Bruno Fernandes (29) zkritizoval svůj tým za další nezvládnutý zápas v Lize mistrů poté, co ve středu na hřišti Galatasaraye opět promarnil dvougólový náskok a remizoval 3:3. "To, co předvádíme v Lize mistrů, nestačí, musíme zápasy kontrolovat," prohlásil v pozápasovém rozhovoru pro TNT Sports.

Anglický velkoklub je na pokraji vyřazení ve skupinové fázi Ligy mistrů poté, co vyhrál pouze jeden z pěti zápasů. Pokud chtějí United pomýšlet na postup do osmifinále, musí v posledním střetnutí skupiny A doma bezpodmínečně porazit německého mistra Bayern Mnichov a doufat v remízu mezi Kodaní a klubem z Istanbulu.

Celá sezona Ligy mistrů je však pro Rudé ďábly příběhem promarněných příležitostí. Na začátku října doma dvakrát vedli proti Galatasarayi, jenže nakonec museli zkousnout hořkou porážku 2:3. O měsíc později svěřenci Erika ten Haga dokonce promarnili dvoubrankový náskok v Kodani (3:4).

A velmi podobný příběh byl k vidění i tentokrát. Manchester přitom v 18. minutě vedl v Istanbulu po nádherné trefě Bruno Fernandese už 2:0. Domácí sice dokázali ještě do poločasu snížit, McTomminay ale v 55. minutě vrátil United dvoubrankový náskok a zdálo se být rozhodnuto.

Jenže potom opět začal úřadovat brankář André Onana, který se podepsal hned pod dva góly, přičemž kontaktní branku na 2:3 si za rámeček opravdu nedá. Galatasaray si tak před domácími fanoušky dokráčel pro vytoužený bod a je relativně blízko k postupu do vyřazovací fáze Ligy mistrů, pravděpodobně na úkor Manchesteru United.

"Abych byl upřímný, je to opradu špatné. To, co předvádíme v Lize mistrů, nestačí, musíme zápasy kontrolovat," řekl Fernandes v pozápasovém rozhovoru pro TNT Sports.

"Není to poprvé, stalo se to i v Kodani. Chápu, že jsme měli o jednoho hráče méně, ale pak jsme dali gól na 3:2 a měli jsme si výsledek pohlídat. Musíme pochopit tento typ zápasů, tyto fáze duelů, musíme být dostatečně inteligentní a lépe kontrolovat hru. Každý se musí podívat sám na sebe a převzít odpovědnost za své chyby," uzavřel stručně Bruno Fernandes.