Kouč PSG o zápasu s Newcastlem: Bylo to jako z hororu. Výsledek neodpovídá dění na hřišti

Po utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Paris St. Germain a Newcastlem (1:1) neskrývali oba trenéři zklamání. Domácí Luis Enrique (53) byl přesvědčený, že si Pařížané v duelu 5. kola skupinové fáze zasloužili zvítězit, doplatili ale na slabou produktivitu. Na druhé straně Eddie Howe (46) nesouhlasil s penaltovým verdiktem polského rozhodčího Szymona Marciniaka, po němž v osmé minutě nastavení srovnal z pokutového kopu hvězdný kanonýr Kylian Mbappé.

PSG prohrávalo od 24. minuty po gólu Alexandera Isaka a od té doby dlouho marně dobývalo bránu střeženou vynikajícím Nickem Popem. Zatímco v prvním poločase se hrál oboustranně útočný fotbal, po změně stran už domácí proti vyčerpanému soupeři jasně dominovali. Na střely zvítězili 31:5.

"Předvedli jsme skvělý výkon, byli jsme lepší a zasloužili si vyhrát. Výsledek neodpovídá dění na hřišti," uvedl Enrique na tiskové konferenci. "Bylo to jako z hororu. Newcastle bránil skvěle, ale i moji hráči k tomu přistoupili výborně a neustále si vytvářeli šance. Nepodlehli tomu, že je výsledek nezaslouženě ve prospěch soupeře," podotkl španělský kouč.

Statistiky zápasu. Livesport

Pařížané se dočkali až v osmiminutovém nastavení, kdy se míč odrazil Tinu Livramentovi od těla do ruky a Marciniak po konzultaci s videem nařídil pokutový kop. "Když jde míč od hrudníku do ruky, nepíská se to, s verdiktem sudího nemůžu souhlasit. Součástí mé práce je i to, že se musím umět ovládat, ale tohle se hodně těžko kouše. Je to frustrující, byl už skoro konec," mrzelo Howea.

Za pravdu mu podle agentury AP dala i UEFA, která Kwiatkowského stáhla z dnešního zápasu Ligy mistrů mezi San Sebastianem se Salcburkem. U videa ho nahradí Marco Fritz z Německa.

AP také připomněla, že jak UEFA sama v nedávné minulosti zdůraznila, hraní rukou se nebude pískat v případě, že míč se na ruku odrazil od těla. A zejména když míč nesměřuje k brance.

Newcastle bez střídání

"Straky" trápí už několik týdnů rozsáhlá marodka, kvůli které je mimo hru takřka polovina A-týmu. V úterý měl Howe na lavičce k dispozici kromě stopera Paula Dummetta už jen dva gólmany a čtyři mladíky s minimálními zkušenostmi. I proto odehrál Newcastle v Parku princů i s nastavením více než sto minut bez jediného střídání.

"Hráči odevzdali úplné maximum, naprosto skvělý týmový výkon. Jenom škoda, že ho nemohli na konci oslavit vítězstvím. Pořád jsme ale ve hře o postup, to je důležité," připomněl Howe.

Tabulka skupiny H. Livesport

V papírově nejsilnější skupině F už je jistým postupujícím Dortmund, který si v úterý poradil 3:1 s AC Milán. PSG stačí v závěrečném kolem zvítězit na hřišti Borussie a projde dál. Newcastle musí k postupu zdolat doma AC Milán a doufat v bodovou ztrátu Pařížanů.