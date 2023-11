Nejdřív tělo a potom ruka? To není penalta, tvrdí UEFA. Ve šlágru Ligy mistrů sudí chybovali

Fotbalisté PSG už vůbec nemuseli mít účast v jarním play off Ligy mistrů ve svých rukou. Spásný gól, který o 180 stupňů otočil dění ve skupině F a odsunul Newcastle do role týmu čekajícího na naději, padl v osmé minutě nastavení z penalty. Ta byla podle středeční reakce UEFA zjevně nařízena mylně.

Běžela pátá minuta nastavení jednoho z nejdůležitějších zápasů základních skupin této sezony. Míč trefil zadáka Newcastlu Valentina Livramenta do těla a následně do paže, která byla v přirozeném pohybu. Polský rozhodčí Szymon Marciniak, jenž loni řídil finále mistrovství světa, nechal hru běžet dál, po protestech domácích hráčů dokonce vytáhl i žlutou kartu. Jenže mezitím ho zavolali kolegové od videa.

A následně, k údivu všech, ukázal na značku pokutového kopu. Kylian Mbappé z penalty vyrovnal, čímž se naprosto změnil vývoj ve skupině. Zápas PSG – Newcastle nakonec i díky špatně nařízené penaltě skončil remízou 1:1, což vyvolalo pořádný rozruch. "Některá pravidla jsou napsána špatně, tohle nikdy nesmí být penalta," kroutil hlavou ihned po zápase Samir Nasri, bývalý hráč národního týmu Les Bleus, ve francouzském vysílání stanice Canal+.

Znovu se tak řeší téma, co vlastně penalta je a co ne? Jaká ruka je prohřešek a kdy se nepíská? Po úterním utkání nejprestižnější evropské fotbalové ligy jsou na stole nové rozpaky. "UEFA a Premier League zjevně vykládají hru rukou odlišně, ale rozhodnutí o nařízení penalty vypadá v každém případě absurdně. Míč se odrazil od hrudníku a následně od levého lokte, který byl ve zcela přirozené poloze," reagoval ihned po zápase respektovaný britský novinář Ben Jacobs, jenž má na Twitteru přes 300 tisíc sledujících.

Co mohlo vést polského rozhodčího Marciniaka k tomu, aby nařídil penaltu v tak krizové chvíli, naznačuje pravidlový expert Jiří Kureš: "Pokud jde míč od těla do ruky, tak se nepíská. Nepískalo se ani v Kataru, kde se to několikrát stalo," potvrzuje trend poslední doby.

Také ale jedním dechem dodává, že vždycky tento případ platit nemusí: "Jediná výjimka je, když ruka směřuje proti míči, byť je v přirozeném pohybu. Pokud rozhodčí posoudí, že tam tento pohyb byl, je to takzvaný úmysl a pak toto pravidlo převládá nad všemi," dodal Kureš.

Byla to chyba

Zatímco současní rozhodčí či delegáti se nesmějí k verdiktům arbitrů kvůli kodexu vyjadřovat, bývalý sudí Eduardo Iturralde González při rozhovoru pro španělský kanál Cadena SER svého kolegu potopil: "Neměla to být penalta, Livramentův pohyb byl naprosto přirozený," sdělil.

Marciniak, který v minulosti vypomohl i českému fotbalu, když v březnu 2022 odřídil derby pražských "S", podle jeho soudu chyboval. To nakonec uznala i sama organizace UEFA, která stáhla polského videorozhodčího Tomasze Kwiatkowského z dnešního zápasu Ligy mistrů mezi Realem Sociedad a Salcburkem. Jednoduše proto, že vůbec neměl svého kolegu na hřišti k monitoru volat. UEFA také připomněla, že jak sama v nedávné minulosti zdůraznila, hraní rukou se nebude pískat v případě, že míč se na ruku odrazil od těla. A zejména, když míč nesměřuje k brance.

Pro vývoj skupiny byl gól z kontroverzní penalty v nastavení naprosto zásadním momentem. Pokud by zápas skončil vítězstvím Newcastlu, měly by Straky vše ve svých rukou. Nyní má toto privilegium PSG. Anglický tým hraje poslední zápas doma s AC Milán a pro postup do play off Ligy mistrů potřebuje vyhrát a zároveň spoléhat na to, že mu svým výkonem pomůže Borussia Dortmund.

Právě na Vestfálském stadionu totiž odehraje závěrečné utkání skupiny PSG. Borussia už má postup do jarních vyřazovacích bojů jistý, motivací bundesligového týmu je ale ještě "skupinu smrti" vyhrát. A k tomu potřebuje aspoň remízu.

Tabulka skupiny. (29.11.) Livesport

Naopak PSG zisk jednoho bodu nemusí stačit, pro jistotu postupu musí na hřišti Borussie vyhrát. Pokud by jen remizovalo a Newcastle doma porazil AC Milán, vrátí se na druhou příčku anglický tým – vzájemné zápasy mají totiž lepší Straky (4:1 a 1:1).

Posledním do party je AC Milán. A také "rossoneri" ještě věří v postup. Ten by slavili v případě, že na hřišti Newcastlu vyhrají a Dortmund doma porazí PSG.

Prestiž je víc než peníze

Podzimní skupinová část Ligy mistrů rozhodne nejen o postupujících do jarního play off, ale také rozdělí část balíku peněz pro její účastníky. Za účast v základních skupinách každý tým dostává 15,64 milionu euro. Postup do osmifinále znamená bonus ve výši 9,6 milionu eur (cca 233 mil. Kč), zatímco celky, které skončí ve skupině, inkasují jen 930 tisíc.

Vítěz celé soutěže dostane prémii 20 milionů eur. Bonusem za každé vítězství v zápase je 2,8 milionu eur, za remízu se bere 930 tisíc. Vyřazený klub mimo jiné přijde o možnost vydělat na vysílacích právech v dalších měsících soutěže. Chyba polských sudích tak může být vyčíslena i hodnotou ve výši stovek milionů korun.

Vzhledem k tomu, že Newcastle i PSG jsou vlastněny arabskými majiteli – Straky saúdskoarabskou skupinou Public Investment Fund a PSG holdingem Qatar Sports Investments, v jehož čele stojí bývalý tenista Násir Al-Chelajfí, jsou tyto finance pro bohaté kluby spíše drobným příspěvkem. I proto jde v tomto případě víc o prestiž a samotný zisk nejcennější evropské klubové trofeje, kterou ještě ani jeden z obou celků ve své historii nezískal.