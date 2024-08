V City se chce zapsat do historie. Budu hrát svůj nejlepší fotbal, slibuje Sávio

Křídelník Sávio (20) si na svůj debut za Manchester City ještě počká, již teď je ale odhodlaný dokázat v novém působišti velké věci. Ofenzivně laděný Brazilec optimisticky slíbil, že se s úřadujícími mistry Premier League zapíše do historie. Číslo dresu si vybral po svém idolu, který v barvách Sky Blues trápil krajní obránce nejvyšší anglické soutěže.

Sávio přišel z Troyes za 25 milionů eur s dalšími 15 v bonusech poté, co strávil minulou sezonu na hostování v Gironě. Všechny tři celky přitom spadají pod Football City Group, z čehož v rámci interních přestupů těží právě Citizens. Ve Španělsku pomohl Kataláncům kvalifikovat se do Ligy mistrů, během nové štace v barvách City má v hlavě ještě vyšší cíle.

"Jsem opravdu šťastný a je mi ctí, že tu mohu být. Nemůžu se dočkat, až si obléknu dres, vyběhnu na hřiště a ukážu, co umím. Vnímám se jako součást tohoto týmu a za Manchester City budu hrát svůj nejlepší fotbal. Chci hlavně tvrdě pracovat s trenéry a spoluhráči, abych se rozvíjel. Jsem nadšený, že jsem se s Gironou kvalifikoval do Ligy mistrů. Nyní se soustředím na City," řekl.

Svěřenci Pepa Guardioly získali šest z posledních sedmi titulů v Premier League, včetně posledních čtyř v řadě. Pokud by po tolika úspěších existovaly nějaké pochybnosti o jejich hladovosti, Sávio slíbil, že dodá palivo, které bude pohánět snahu o druhou trofej v Lize mistrů: "Je to nová životní kapitola a mám radost, že si s Manchesterem City zahraji Ligu mistrů. Chci navázat na to, čeho jsem dosáhl s Gironou v minulé sezoně."

Brazilec v mládí zbožňoval bývalého útočníka City Riyada Mahreze a právě dres s číslem 26, který nosil jeho alžírský idol, si vybral na Etihad Stadium. "Byl pro mě vzorem už od doby, kdy jsem ho sledoval jako dítě. Ano, v naší hře jsou podobnosti. On se tu zapsal do historie, ale Mahrez je Mahrez, Savinho je Savinho. Teď je řada na mně," řekl odvážně.