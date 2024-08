Ve Slavii nebyl jediný frajer, který by mě nechtěl. Těší mě, že jsem se odvděčil, řekl Chorý

Slavii za výhrou proti belgickému Unionu Saint-Gilloise dotáhl Tomáš Chorý (29), který si dvěma góly otevřel střelecký účet v novém působišti. Útočník, jenž to má na začátku svého angažmá kvůli kontroverzním vyjádřením z minulosti složité a pere se o přízeň fanoušků, ukázal, proč z něho Slavia udělala jednoho z nejdražších hráčů české ligy.

Jak jste si užil domácí premiéru v základní sestavě?

"Jsem rád, že jsme vyhráli. Hlavně v první půli jsme hráli opravdu dobře. Kdybychom to udrželi, výsledek mohl být ještě lepší. My jsme ale soupeře smolným vlastním gólem pustili do hry."

Dal jste dva góly, mohlo to být lepší?

"Těší mě, že jsem se prosadil. Už jsem někde říkal, že mám rád velké zápasy a tohle byl určitě jeden z nich. U gólů jsem byl ve správnou chvíli na správném místě v situacích, na které jsme se v týdnu připravovali. Mohlo tam být ještě víc centrů, ale jak už jsem říkal, jsem za ty dva góly rád."

Je to pro vás po třaskavém přestupu vzpruha?

"Určitě mi to pomůže. Mám radost, že jsem mohl pomoct týmu. Na druhou stranu ale nemůžu ovlivnit, co se děje kolem mě. Soustředím se na sebe a na věci, které mi mohou pomoct."

Jaké bylo slyšet Eden křičet vaše jméno?

"Cítím se tu skvěle, ale řekl bych, že moje jméno určitě nekřičel celý stadion. Jsem rád, že jsou tu lidé, kteří mě podporují. Slyšel jsem hodně pozitivních reakcí, které mě ženou do další práce. Bylo hezké vidět, jak na mě lidé mávají, a povzbuzují mě z hlediště. A ty, kteří mě zatím nepřijali, musím přesvědčit na hřišti. Tam jsou totiž ty odpovědi, které jim mohu dát. Jsem rád, že jsem dal dva góly, ale není to jen o nich, musím kluky podpořit i jinak. Podržet balóny, pak je rozdat."

Je pro vás důležité, že jste na góly nečekal dlouho?

"Je to super, že to přišlo brzy. Jsem rád, že jsem se do toho dneska dostal. Byl to můj druhý zápas v základu, Oproti Liberci to bylo lepší. Tam to bylo hodně bojovné, ale bylo důležité, že jsme to zvládli za tři body. Do dnešního zápasu jsme tak mohli jít v pohodě. I proto jsme to zvládli jak vpředu, tak vzadu, kde nevyšel jediný odraz. Jinak jsme to odehráli parádně."

Statistiky utkání. Livesport

Jak se po dvou zápasech v základu cítíte na hřišti?

"Je potřeba abychom si na sebe s klukama zvykli. Kluci musí vědět, že tu mají oporu, o kterou se mohou opřít. Musí vědět, že mohou posílat míče do vápna a nebude z toho ztráta. Myslím si, že by jich mohlo být ještě víc. Měl jsem pocit, že byly chvíle, kdy jsme to dobře dostali do křídla, ale pak jsme to začali znovu obehrávat. Na druhou stranu vím, že nemůžeme celou taktiku uzpůsobovat mně. Máme dost kvality na to, abychom se do šancí dostávali i středem."

A jak vás přijala kabina?

"Myslím, že tu nebyl frajer, který by mě tady nechtěl. Se všema si rozumím. Bylo pro mě důležité, že jsem se se spoustou kluků už znal."