Zářijové datové kuriozity: Z 0:3 na 3:3 od 92. minuty a naděje Manchesteru z Gibraltaru

Fotbal nabízí spoustu bizarních situací. Můžete soupeři za celý zápas prakticky nepůjčit míč, snažit se k zbláznění, ovšem jeho branku budete neustále míjet jako čísla ve Sportce. A nakonec nejenže nedáte gól, ale ještě třeba odejdete poraženi. Datoví specialisté v Livesportu sledují v této sezoně zhruba 1800 fotbalových soutěží po celém světě a podobné číselné kuriozity mají denně na monitoru. Jaké byly v září ty nejzajímavější?

Bayern Mnichov dokázal jako první tým v historii Ligy mistrů nastřílet během jednoho zápasu devět gólů a primátů celé soutěže měl ještě víc. Na branku Dinama Záhřeb vyslal v úvodním kole ročníku rekordních 19 přesných ran (nejvíc od sezony 2003/04, kdy se tato statistika začala sledovat) a nastřádal hodnotu xG ve výši 6,13. Což bylo víc, než dokázalo za celý minulý ročník mezi evropskou elitou posbírat šest klubů dohromady! A to ještě bavorský velkoklub dal další dva góly, které mu rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu.

Jistě, šutér Harry Kane se třikrát trefil z penalty, ovšem pořád Bayern ukázal mimořádnou efektivitu. Co by za ni dali hráči izraelských týmů Maccabi Netanya a Kiryat Shmona, v jejichž vzájemném ligovém duelu viděli fanoušci dohromady 45 střel mezi tyče (29:16), ovšem jen dvě branky. Svůj podíl na tom mají i výteční gólmani – domácí Nir On Omer Yaacov i hostující Tzur Assaf dostali ve známkování Livesportu nejvyšší možnou desítku, což je velká rarita.

Té byli svědky i fanoušci na zápase čtvrté španělské ligy mezi Esteponou a Torremolinos, rivaly z oblasti kolem Málagy. Domácí prohrávali ještě v 92. minutě 0:3, hosty nezastavilo ani vyloučení na začátku druhé půle, po němž zvládli vsítit dva góly. Proti tak houževnatému soupeři a za takového stavu a času by kdekdo dávno rezignoval. Ne tak svěřenci Oriola Riery, někdejšího ligového útočníka se zkušenostmi z Anglie. Své možná sehrál i fakt, že šlo o derby, každopádně Estepona zvládla trefami v 92., 94. a 95. minutě triumfálně vyrovnat!

Soužení Manchesteru United nebere konce a fanoušci vzhledem k tvrdošíjnosti kouče Erika ten Haga nevidí světlo na konci tunelu. Pro ty trpělivější tu možná jedna naděje je. V týmu do 18 let totiž roste ve velice zajímavého hráče James Scanlon. Záložník, jenž v létě naskočil do pěti ze šesti přípravných zápasů United, oslavil svou plnoletost na konci září ve velkém stylu. Přesně v její den totiž zničil juniorku Blackburnu čtyřmi trefami!

Jeho tým je po pěti kolech stoprocentní a na opačném pólu tabulky severní skupiny soutěže než poslední Liverpool. To nejzajímavější? Anglický rodák si díky španělské babičce mohl vybrat k reprezentaci tyto dvě země, zvolil však Gibraltar, vlast své maminky, bývalé elitní sprinterky. V dresu malé zemičky s 30 tisíci obyvatel se začátkem září dočkal gólu proti Lichtenštejsnku (2:2) a stal se tak nejmladším střelcem v historii tamní seniorské reprezentace (17 let a 346 dní).

Pozoruhodně se vyvíjí sezona ve Švýcarsku. Obhájce titulu Young Boys Bern je zatím v tabulce poslední a vicemistr z Lugana marně hledá cestu na špici. Když se na ni mohl dostat, vůbec mu nevyšel duel na hřišti Sionu. Šlágr kola totiž nabídl nudnou podívanou s jedinou střelou mezi tyče. Hosté, kteří se za necelé tři týdny představí v dalším kole Konferenční ligy v Mladé Boleslavi, netrefili branku ani jednou, a to se o to přitom pokoušeli 14krát!

Nejde to ani Znojmu v MSFL. Rozporuplný klub, jemuž v minulé sezoně neklapla snaha o postup do druhé ligy, je nyní u dna té třetí. Před ročníkem vyhlásil jeho finský majitel marockého původu, že už jej financovat nebude, zahraniční kontingent hráčů hrozil tím, že už se do Česka nevrátí, pokud nedostane zaplaceno. A cizinců bylo v minulé sezoně na soupisce 100 %...

Nakonec se jich na začátku sezony hlásilo ve Znojmě pět, zbytek kádru vedení narychlo poshánělo v srpnu a v září. Logicky se to promítlo do výsledků na hřišti. Tým z osmi úvodních duelů ročníku prohrál, na hřišti Zlínska třeba inkasoval z prvních dvou útoků v zápase, přičemž podruhé přímo z rohu! V duelu navíc dostal devět žlutých karet (jednu asistent) a pozoruhodné na třetí nejvyšší soutěž je, že jí byli potrestáni hráči z šesti různých zemí…

Byl to jeden z posledních duelů kouče Ruie Amorima na lavičce týmu, na níž se během září vystřídali celkem tři Portugalci! Jeho nástupce Filipe Moreira vydržel jediný zápas, než ho zlákala nabídka z Arábie, po něm otěže převzal Jorge Casquilha. Ve Znojmě doufají, že se mu povede stejně jako v Moreirense, jež kdysi vytáhl ze třetí ligy až mezi elitu. Zatím ve dvou zápasech získal čtyři body…