Březnové statistické kuriozity: Souček a nejdelší kontrola v Premier League i Marcelovo muzeum

Fotbal nabízí spoustu bizarních situací. Můžete soupeři za celý zápas prakticky nepůjčit míč, snažit se k zbláznění, ovšem jeho branku budete neustále míjet jako čísla ve Sportce. A nakonec nejenže nedáte gól, ale ještě třeba odejdete poraženi. Datoví specialisté v Livesportu sledují v této sezoně téměř 1800 fotbalových soutěží po celém světě a podobné číselné kuriozity mají denně na monitoru. Jaké byly v březnu ty nejzajímavější?31

Že rozhodčí odvolá gól, je v dnešní době systému VAR celkem běžná věc. West Hamu však v domácím zápase s Aston Villou (1:1) zrušil tři, z toho dva za údajnou ruku. Pro svěřence Davida Moyese přitom šlo o čtvrtý neuznaný zásah kvůli hraní rukou během dvou týdnů! Ani jeden proti Aston Ville přitom odborníci nechápali – v prvním případě spadl míč Michailu Antoniovi na rameno, ve druhém v šesté minutě nastavení (zřejmě) škrtl Tomáši Součkovi o ruku. Kapitán české reprezentace se tak tentokrát své speciality, a sice vítězného gólu v nastavení, nedočkal.

Šéf anglické komise rozhodčích a bývalý špičkový mezinárodní sudí Howard Webb popsal rozhodnutí jako velmi komplikované. Žádný záběr pravidlům nedal pořádně za pravdu a verdikt jen přilil vodu na mlýn expertům, kteří tvrdí, že VAR spíš fotbal zabíjí, místo aby mu pomáhal. Nervózní fanoušci nicméně na rozuzlení spletité situace čekali a čekali, tým u videa totiž přezkoumával celou situaci dlouhých 5 minut a 37 sekund, než vůbec dal arbitrovi pokyn k tomu, aby se šel podívat na obrazovku. Jednalo se o nejdelší kontrolu v historii Premier League…

FIFA k tomu zaujala zajímavý postoj a vyhlásila, že zvažuje v tomto směru novinku Rozhodčí by podle ní měl zdůvodnit fanouškům na stadionu, proč došel k takovému a takovému závěru. On totiž sudí Gillet onen Součkův zásah původně uznal…

Tuhou rezistenci prokázali hráči brazilského Fluminense, kteří v souboji vítěze Poháru osvoboditelů s majitelem Copa Sudamericana o jihoamerický Superpohár došli k vítězství i v deseti. Ekvádorský celek LDU Quito celý zápas drtili, jako by šlo o podprůměrného soupeře (držení míče 76 % – 24 %) a nezastavili se, ani když je 10 minut před koncem oslabil vyloučený John Kennedy. Naopak, v závěru ještě přidali gól z penalty a nepřehlédnutelný Marcelo tak přidal už 31 (!) velkou trofej do své sbírky. To už je na slušné soukromé muzeum…

Do vitríny si naopak nedají své vystoupení na Anfieldu hráči pražské Sparty. Ti si totiž po úvodní domácí prohře v osmifinále Evropské ligy s Liverpoolem 1:5 nenapravili reputaci ani v odvetě, ba naopak. Už ve 14. minutě prohrávali 0:4 a jejich výkon se stal terčem posměchu nevybíravých britských médií.

Takový nástup neměl Liverpool ani při svém rekordním pohárovém vítězství 11:0 nad norským Strömsgodsetem v úvodním kole PVP v září 1974, kdy si čtyřbrankový náskok vypracoval "až" ve 40. minutě. Kanonádu do sítě nebohého českého mistra řídil Mohamed Salah (1+3), jenž se stal prvním hráčem v bohaté historii slavného klubu, jenž v sedmi po sobě jdoucích sezonách nastřílel napříč všemi soutěžemi 20 a víc branek.

To sparťanky mají daleko delší sérii, možná nejkošatější na světě. Své soupeřky z Pardubic už totiž porazily po 31. v řadě! Šňůra se táhne od podzimu 2003 a hráčky východočeského klubu se za těch 21 let dočkaly jen pěti branek. Naposledy utržily debakl 0:10 a zvedly počet inkasovaných branek s 21násobnými mistryněmi na 227.

O výjimečném střeleckém výkonu lze hovořit i v případě gólmana mexického celku Toluca Tiaga Volpiho. Brazilec totiž v březnu skóroval hned dvakrát (pokaždé z penalty), dohromady má na kontě pět zásahů ve 13 duelech a v tabulce kanonýrů nejvyšší soutěže mu patří dělené osmé místo! Jen pro srovnání – vedoucí Venezuelan Salomon Rondón, někdejší kanonýr Málagy či Newcastlu, má jen o dvě trefy víc…

Kanonýrem měsíce je přesto 16letý Obi Chidozie. Mladý Dán s nigerijskými kořeny je vycházející hvězdičkou Arsenalu, zatím řádí v jeho týmu do 18 let. V březnu se mu povedly dva zápasy, v nichž nasázel čtyři branky a není divu, že se o něj přetahují mládežnické reprezentace Dánska i Anglie, kde vyrostl. Loni v listopadu jej dokonce vytáhl Mikel Arteta na trénink áčka poté, co zázračné dítě sestřelilo v duelu týmů do 16 let Liverpool 10 góly (14:3)! Je jen otázkou času, kdy se tenhle talent ukáže také ve slavné Premier League…