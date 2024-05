Dubnové statistické kuriozity: Sedm statečných na Slovensku, drtivá Fiorentina i estonská lekce

Fotbal nabízí spoustu bizarních situací. Můžete soupeři za celý zápas prakticky nepůjčit míč, snažit se k zbláznění, ovšem jeho branku budete neustále míjet jako čísla ve Sportce. A nakonec nejenže nedáte gól, ale ještě třeba odejdete poraženi. Datoví specialisté v Livesportu sledují v této sezoně téměř 1800 fotbalových soutěží po celém světě a podobné číselné kuriozity mají denně na monitoru. Jaké byly v dubnu ty nejzajímavější?

Coventry dlouho žilo nadějí na to, že se ve druhé nejvyšší anglické lize probojuje do play off o návrat do Premier League. Nemělo do něj daleko, než přišel domácí zápas s Cardiffem. Ten sice brzy prohrával, ovšem nemusel se ani tolik snažit, aby vývoj duelu otočil. Dvěma vlastními góly to totiž zařídil obránce Coventry Liam Kitching. Zvlášť ten první nenašel u fanoušků příliš pochopení, když Kitching ve skrumáži po rohu běžel k vlastní brance a míč do ní nepochopitelně zblízka napálil. Hodně nepovedený apríl…

Při druhém se mu střela ze strany odrazila od hlavy tak nešťastně, že skončila v opačném horním rohu, než kde ji čekal gólman. Jiný gól už v zápase nepadl a Coventry jako by se ze smolné porážky sesypalo. V Championship od té doby prohrálo čtyři ze šesti utkání a sen o návratu mezi elitu je tentam. Kouč poražených se nešťastníka zastal. Jeho úvodní trefu sice označil za nevysvětlitelnou, nicméně důvod prohry spatřoval v gólově nevyužitém závěrečném náporu.

Mluvil i o chybějící odvaze, tu by si mohli hráči anglického celku půjčit ve slovenském Trebišově. Slavoj totiž dokázal uspět ve druholigovém duelu v Dolném Kubíně 2:1, přestože mu rozhodčí vyloučil tři hráče! Duel o záchranu se vším všudy. I s pořádnou dávkou nervozity. Odšpuntoval ji svým vyloučením český trenér domácích Radomír Korytář, který kdysi na půl sezony vedl ostravský Baník.

Následovali jej za vzájemnou potyčku před šatnami při odchodu na přestávku po jednom hráči na každé straně, hosté pak přišli v 72. a 81. minutě o další dva. A přesto v sedmi lidech do pole zvládli dát vítězný gól! Takhle ztratit zápas, v němž jim hrálo všechno do karet (a to doslova), poražené zdeptalo. Následně prohráli ještě dva duely a míří o soutěž níž.

Jasnou sázkou měsíce byl zápas estonské ligy mezi Pärnu a Florou Tallinn. Domácí už nad svým úspěšným sokem nevyhráli dlouhých 38 zápasů (z toho 37 porážek), přesto bookmakeři ohodnotili pravděpodobnost výhry hostů za těchto okolností hodně vysokým kurzem okolo 1,4:1. Výsledek? Vítězství úřadujícího mistra z minulých dvou sezon 3:1, už 19. v řadě na půdě oblíbeného soupeře…

Týden nato čekal Pärnu další těžký výjezd, vždyť vedoucí Levadia Tallinn do té doby neztratila ani bod. A navíc ta bilance… Hosté nedokázali svého soupeře porazit 35 utkání (32-3-0). Sázkové kanceláře proto zdánlivě logicky vypsaly na triumf domácích titěrný kurz, který nepřesáhl hodnotu 1,1. Jenže jaksi opomněly na fakt, že od nástupu španělského kouče a bývalé opory Valencie Curro Torrese na lavičku domácích Levadia nesvedla svého soupeře doma přemoct. Dvakrát s ním hrála bez branek, nyní mu dala gól jen z penalty a nakonec byla ráda za remízu (1:1, kurz přes 8,6)...

Jinak závěr sezony zastihl některé kluby v honbě za trofejí či záchranou při takové chuti, že by se za jejich produkci nemusely stydět ani leckteré házenkářské či hokejové kluby. Manchester City vyslal při triumfu nad Lutonem 5:1 směrem na branku ohromujících 37 pokusů (tedy téměř každé dvě minuty jeden), ovšem plných 24 z toho jich šlo mimo. Bochum ohrozila branku Hoffenheimu 35krát, z toho 22 ran skončilo vedle a domácí se do poslední vteřiny museli bát o těsnou výhru 3:2.

Stejně tak držela dlouho své fanoušky v napětí Fiorentina, která ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy nemohla najít klíč od pevně uzamčené obrany Plzně. Trvalo jí přes 182 minut, než ji poprvé prolomila. A to už v prodloužení odvety znavený soupeř hrál v 10. Nakonec domácí vypálili za 120 minut celkem 40x, zato hosté z Česka se zmohli za tu dobu na dva pokusy, a ty ještě obrana italského klubu zblokovala.

To si však Fiorentina ještě mohla gratulovat, že nedopadla jako celek Guaraní v brazilské Serii B. Ten sice v duelu s Chapecoense hrál od 8. minuty proti 10, soupeřovu branku zasypal 39 pokusy (osm přesných, 21 mimo, 10 zblokovaných), na rohy vyhrál 14:0, míč měl v moci 81 % času a stejně doma prohrával 0:1. A když už se 96. minutě dočkal vyrovnání, rozhodčí mu po dlouhém zkoumání neuznali gól kvůli domnělé teči hráče v těsném ofsajdu. Míč si však srazil do sítě soupeřův obránce…

Leckteří výše zmínění by se mohli inspirovat hráči lídra katarské ligy Al-Sadd. Ten v zápase na hřišti Al Ahli vystřelil na branku soupeře devětkrát, dal devět gólů a nebylo o čem diskutovat…