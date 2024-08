Zázraky se dějí. Na tohle nezapomenu do konce života, říká trenér Slovanu Weiss po postupu do LM

Slovan Bratislava je čtvrtým slovenským klubem, který se dostal do hlavní fáze Ligy mistrů. Jako jedinému celku se mu navíc v aktuální sezoně podařilo projít všemi předkoly. Svěřenci Vladimíra Weisse (59) staršího postupně vyřadili makedonskou Strugu, slovinské Celje, kyperský APOEL a naposledy také dánský Midtjylland.

V pozápasovém rozhovoru pro televizi Nova Sport byl trenér Weiss velmi dojatý a upřímný. Mezi nejlepšími světovými týmy se se svými svěřenci objeví už podruhé, v prvním případě dotáhl do hlavní fáze Ligy mistrů Artmedii. "I zázraky se dějí. Věřil jsem, že to zvládneme, ale jak jsme vyhráli, tak jsme mohli i prohrát," začal své hodnocení.

Skvělý výkon podal brankář Dominik Takáč, který několikrát zastavil stoprocentní příležitosti Midtjyllandu. "Byl výborný, ale to byli všichni. Otočili jsme skóre, zažili úžasné emoce s fantastickou podporou od fanoušků. Na to do konce života nezapomenu. Zítra můžu skončit, protože si myslím, že jsem prožil všechno," pokračoval.

"Nechtěli jsme velké posily, protože jsme chtěli, aby si to zahráli kluci, kteří si to vybojují," pokračoval. Nová akvizice z Plzně Idjessi Metsoko sice přihrála na vítěznou trefu Tigrana Barseghjana, hvězdou představení byl však dvougólový Marko Tolič.

Zejména při první trefě ukázal svou genialitu. "S míčem v šestnáctce dokáže neuvěřitelné věci. Hráčům jako Marko, Tigran, Vlado nebo César jsem říkal, že kdyby 15 minut před zápasem netelefonovali, byli bychom ještě o třídu lepší, ale každý má svůj charakter. Například Juraj Kucka se připravuje i dvě hodiny v posilovně," prozradil.

Statistiky utkání. Livesport

Weiss v minulosti prohlásil, že by do Bratislavy rád přivedl Real Madrid. "Když jsem to říkal, tak tomu zůstávám věrný, ale ať přijede kdokoliv, tak bude pokaždé vyprodáno. Ligu mistrů asi těžko vyhrajeme, ale dáme do toho všechno. Vždycky jsem chtěl, aby tu lidé byli ještě hodinu po zápase a pořád tleskali," dodal.