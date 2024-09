ANALÝZA: Skvělý vstup Česka do zápasu s Ukrajinou pomohl odčinit výsledkovou blamáž

České reprezentaci se podařilo odčinit výsledkovou blamáž z Gruzie, když na domácí půdě porazila ve druhém kole Ligy národů Ukrajinu 3:2. Povedl se jí zejména vstup do zápasu, kdy měla nad soupeřem jasnou převahu. Ukrajinci ale postupně srovnali krok a souboru trenéra Ivana Haška nakonec pomohl k vítězství i kousek štěstí.

Snaha Haškových svěřenců odčinit nepovedené vystoupení v Gruzii (1:4) byla evidentní hned od první minuty úterního zápasu. Češi například Ukrajincům v prvních 15 minutách povolili pouze necelých pět přihrávek, než jejich ofenzivní snažení přerušili obranným zákrokem, což jim umožňovalo držet míč a vytvářet si šance.

A těch nejenže bylo dost, ale šlo také o velmi kvalitní brankové příležitosti. Domácí tým zakončoval v prvních 21 minutách hned třikrát z pozice, která měla hodnotu alespoň 0,25 xG. Tyto příležitosti měly navíc jedno společné, do všech se nějakým způsobem zapojil Václav Černý. Nejprve si křídelník skotských Rangers v deváté minutě odskočil na pravé straně pro míč a následně narýsoval krásnou diagonální přihrávku do vápna, kde z ní mohl těžit Jaroslav Zelený. Ten ale napálil pouze gólmana Anatoliye Trubina.

O pár minut později opět přenášel hru na levou stranu hřiště. Tentokrát sice nenašel Zeleného přímo v pokutovém území, i tak se ale sparťanský zadák objevil v dobré pozici a přihrávkou na úroveň penaltové puntíku našel Lukáše Provoda. Slávistický záložník však nedal střele dostatečnou razanci a jeho pokus úspěšný nebyl.

Na sklízení zaslouženého ovoce tak došlo až ve 21. minutě. Samozřejmě u toho nesměl chybět Černý, který si ve vápně připravil míč na silnější levečku a jeho pokus zvládl v malém vápně tečovat do sítě Pavel Šulc. Poté nadšení lehce opadlo a otěže zápasu začali pomalu přebírat fotbalisté Ukrajiny. To jde hezky ilustrovat na držení míče. Zatímco v prvních minutách zápasu měli svěřenci Serhije Rebrova balon v moci jen ve 44 procent času, po hodině hry už to bylo 78 procent.

Statistiky utkání. Livesport

Podobný jev můžeme vidět u metriky PPDA, tedy počtu přihrávek, které soupeři umožníte, než jeho akci přerušíte defenzivním zákrokem. Zatímco v prvním poločase si Češi mohli vyměnit až 11 pasů, po změně stran už to bylo pouze pět. Tomáš Souček a spol. také v závěru kopali až 20 procent všech míčů dlouhých, zatímco u Ukrajinců to bylo přesně naopak. Takové množství dlouhých přihrávek bylo v jejich podání vidět v prvním dějství, zatímco v závěru utkání jim od kopaček létaly dlouhé pasy jen ve čtyřech procentech případů.

Penalta v 80. minutě byla pro český tým vysvobozením, zapasu by totiž slušela spíš remíza.